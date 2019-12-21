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dönüşümü

Kare burun dönüşümü
Giriş Tarihi: 21.12.2019
HER sezon değişen ve yenilenen ayakkabı trendlerine bu yıl kare burunlu retro topuklular ekleniyor. Bu sezon geçmişten günümüze uzanan birçok trendlerde karşılaştığımız bir yaz oluyor. Özellikle kare burun ayakkabılar çarpıcı ve iddialı retro trendlerinden biri oluyor. Uzun süredir sivri ya da yuvarlak burunlu ayakkabıların trend olduğunu düşünürsek, kare burun ayakkabılar modaya yeni bir soluk getiriyor. Kare burunlu retro ayakkabılar, modern çizgilere sahip ince kayış ve bantlarla birleşerek detayları ön plana çıkarıyor.
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