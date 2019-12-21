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Mis kokulu çantalar

Mis kokulu çantalar
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Fendi ve Maison Francis Kurkdijan heyecan verici bir iş birliği için buluştu. 1997'de ortaya çıkışından beri sürekli kendini yenileyen Fendi'nin ikonik çantası Baguette, Francis Kurkdijan'ın patentli deri parfümleme tekniğiyle yeniden yorumlanıyor. İleri işçilik ve yüksek estetik standartların ortak nokta olduğu bu projeyi moda dünyasında bir ilk olarak nitelendirebiliriz. Parfümün ismi için İtalyan moda evinin dinamik, eğlenceli ve canlı
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