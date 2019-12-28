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80’lerin ceketleri hala çok moda

80’lerin ceketleri hala çok moda
Giriş Tarihi: 28.12.2019

80'li yıllarda oldukça popüler olan oversize ceketler geçtiğimiz yıldan bu yana hala trendler arasında. Kış ayında görünümlerinizi tamamlamak için oldukça popüler bir seçim olacak bu ceketler için dolabınızda yer açmanın tam zamanı! Maksimum hacimli, minimalist tasarımlı 80'ler ceketleri havaların ısınmaya başladığı günlerde de kurtarıcınız olacak. Bu modanın en olumlu özelliklerinden bir tanesi elbette rahat olması ve üzerimizdeki bu ağır parçaların bizi sıkmayacak olması.

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