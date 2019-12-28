Çeşme’de iki meydan konseri

Çeşme, 2020'ye çok renkli bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 31 Aralık Salı gecesi ünlü isimlerin gerçekleştireceği konserlere ev sahipliği yapacak olan Çeşme Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. 31 Aralık Salı günü ise saat 22.30'da Çeşme ve Alaçatı'da eş zamanlı gerçekleştirilecek konserlerde Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda Cenk Bosnalı, Alaçatı Pazaryeri Peynirciler Meydanı'nda ise Ilgın Timoçin sahne alacak. ÇEŞME Belediyesi 2020'ye sayılı günler kala ilçedeki tüm cadde, sokak ve meydanları ışıklı yılbaşı ağaçları ile süsledi. Bir adet Çeşme Merkez'de bir adet Alaçatı'da olmak üzere 2 adet yılbaşına özel "Şişme Kar Küresi" yerleştirildi. Küre içerisine hazırlanmış tünel kapıdan içeriye aynı anda 5 kişi girebiliyor. Yılbaşı süslemeleri ve aydınlatmaları Çeşmeliler tarafından büyük ilgi görürken, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



DERYA ULUĞ HALK KONSERİ



Sevilen şarkıcı 30 Aralık gecesi Buca Işılay Saygın Meydanı'nda (eski Kasaplar Meydanı) sahne alacak. 20.00'da başlayacak konser 23.00'a kadar halka açık olarak sürecek.