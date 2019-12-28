Parıltılı gelen makyaj

Modanın yeni gündemini oluşturan maksimalizm makyajda da canlı renkler, simli tekstürler ve geometrik şekillerle hafif hafif kendini göstermeye başladı. Sadece gözlerde parıltı olur diyorsanız yanılıyorsunuz. Gözlerinizin haricinde yüzünüzün başka bir yerini de ön plana çıkarabilirsiniz. Bu yaz çok moda olan elmacık kemiklerinize parıltılı bir bronzlaştırıcı kullanabilirsiniz. Mat tonlar bu yıl yerini parlak, simli, canlı tonlara bırakıyor. Gözler de ışıl ışıl. Göz renginize yakışacak simli bir göz farı edinin. Yalnız göz makyajı, dudakların önüne geçmemeli. Eğer metalik tonlarda bir ruj tercih edecekseniz, göz makyajınız daha çok dikkat çekmemeli. Bu yıl her ne kadar "abartı" söz konusu ise de siz yine de "denge" ve "uyum"a dikkat edin.