Sevdiklerinizle evde kutlamak en güzeli

Evi süslemek, sevdiklerinizi davet etmek, hindi pişirmek veya eve sipariş vermek evde yılbaşı kutlamak için gerekli olanlar. Bunları yaptıysanız ne ala... Yapmayanlar için ise işte ortalama fiyatlar...

Yılın son gecesini umutla ve sevdiklerimizle karşılamak isteriz. Herkes için umut dolu bir beklentiyle gelecek yılı kutlamak gelenektir. Bu gecenin nasıl geçirilirse bütün bir yılın o şekilde geçeceğine olan inançtan dolayı herkes en sevdiği şeyi planlar. Geçtiğimiz hafta geceyi dışarıda eğlenerek geçirmek isteyenler için alternatifler sunmuştuk. Bu hafta ise evde en güzel şekilde nasıl geçiririz ve bu bize kaç paraya mal olur sorularının cevaplarını araştırdık.



HİNDİYİ EVE SİPARİŞ EDİN



Yılbaşı gelenekleri arasında bulunan hindiyi aile yemeğinizde sofranızda görmek artık çok kolay, çünkü bazı mekanlar önceden sipariş aldıkları hindiyi evinize kadar servis ediyor. Hilton İzmir'den yılbaşı gecesi evinde Hilton lezzeti yaşamak isteyenler için, usta ellerden hazırlanan hindiler misafirlerini bekliyor. Kestaneli pilav ile doldurulmuş hindi, fırın patates, Brüksel lahanası, kırmızı lahana ve özel sos ile servis edilen yılbaşı hindisini sipariş edenleri ayrı bir süpriz de bekliyor. Yılbaşına özel çikolatalı pastası indi sipariş edenlerin yanında hediye olarak veriliyor. Bütün hindinin 525 TL, Yarım hindinin 295 TL olduğu Hilton hindisi, yılbaşı gecesi evinde geçirecek misafirlerin siparişlerini bekliyor. Mövenpick Otel'den de yılbaşı günü için hindi siparişlerinizi alabiliyorsunuz. 6 kilo hindi, kestaneli iç pilav, brüksel lahanası, karalahana ve gravy sos 545 TL.



SÜSLEME İÇİN KEMERALTI



Yeni yılı evde kutlayacak olan İzmirliler için en uygun yılbaşı alışverişi adresi ise Kemeraltı Çarşısı oldu. Yılbaşı ağaçlarından yeni yıl süslemelerine, çerezden tombalaya kadar birçok malzeme, alışveriş sepetlerini doldurdu. Yılbaşı ağaçları, boyutlarına göre 17.50 TL'den 350 TL'ye kadar alıcı buluyor. Beyaz ve simli ağaçlar ise ortalama 200 TL'den satılıyor. Yılbaşı ağaçlarının yanında, yılbaşı süsleri için gerekli olan malzemelerden yeniyıl ışıkları ortalama 15 TL'den satılırken, silikon yeni yıl ışıkları ise 60 TL'den satışa sunuluyor. Paket süslerin fiyatları 5- 8 TL arasında değişiyor. yılbaşı şapkaları ortalama 5 TL, konfeti 7 TL, simler 4-5 TL, tombala 5 TL, kar spreyleri ise 8 TL'den satılıyor.



KARIŞIK ÇEREZ FAVORİ



Karışık çerezin fiyatı, içeriğine göre kilosu ortalama 50 TL. Çerezlerin kilo fiyatları ise ortalama badem 90 TL, Antep fıstığı 80 TL, leblebi 30 TL, yer fıstığı 22 TL, fındık 70 TL, ay çekirdeği 18 TL, kabak çekirdeği 10 TL, Mısır çerezi 32 TL, kestane 25 TL, kaju 80 TL.'den satılıyor. Yeni yıl yaklaşmasına rağmen satışların durgun olduğunu belirten kuruyemişçiler, yeni yıl alışverişi yapan çok insan kalmadığını belirtirken alanların da daha çok içinde kaju ve badem olmayan karışık çerezler tercih ettiğini söylüyor.



MEYVE VAZGEÇİLMEZ



Muz, elma, portakal ve mandalina yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi. Sofraya görsel şölen yaşatan meyve tabakları gece boyunca sofra süsü olarak kullanılırken gecenin sonunda ise vitamin deposu olarak doping sağlıyor. Meyve fiyatları ise ortalama şöyle: Elma 5, kivi 10, yerli muz 7.5, ithal muz 13, portakal 5, mandalina 5, greyfurt 5, Amasya elma 8, nar 5, armut 5 TL.

TOLGA TEKİN- MERT ALPDÜNDAR