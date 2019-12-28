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çılgınlığı

Teddy Bear çılgınlığı
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Bu sezonun en hit parçalarından birini kürklerin bir çeşidi olan Teddy Bear Coat'lar oluşturuyor. "Teddy Bear" aslında yabancıların oyuncak ayı için kullandıkları terimdir. Bildiğim kadarıyla o yüzden yani ayı postuna benzediğinden bu kürk çeşidi moda literatüründe bu şekilde anılıyor. Bu kürklerin bence en güzel özelliği altına giydiğiniz her şeyi kaldırabiliyor olması! Örneğin; deri pantolon ve bir kazakla yaptığınız kombinin üstüne teddy bear kürkünüzü giyip gündüz dolaşabilirken, siyah mini bir elbisenin üstüne giyip gece eğlenmeye gidebilirsiniz.

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