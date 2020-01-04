Bu kış yeşereceğiz

Yeşil rengi tüm tonlarıyla birlikte kış koleksiyonlarında yerini aldı! Kışın soğukları kapıya dayanmışken içimizi ısıtmak için kalın dokular tercih ederiz. Kazaklarda da yeşil renk yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. Evet, yeşil salaş gömlekler, trençkotlar, pantolonlar, deri ceketler, midi etekler, şapkalar, şallar ve daha birçoğu ile kışa renk getirmek tamamen sizin elinizde. İçimizdeki canlılığı, tazeliği ortaya çıkaran yemyeşil kıyafet tercihleri ile göz kamaştıran, iddialı ve dikkat çekici bir görünüm yakalamak mümkün.

FULYA TANYOL