Kusçu Zabun Hoca’nın kapısı herkese açık

Manisa’nın tarihi Kula ilçesinde uzun yıllardır beslediği güvercinler ile kuşçu Zabun Hoca olarak bilinen emekli öğretmen Hüseyin Zabun, ilçenin tanıtımına büyük katkılar sağlıyor. Yıllardır evlerinin kapısını tüm ziyaretçilere açık tutan Hüseyin Zabun babasından kalma ayakkabı tamirinde kullanılan masa ve malzemeleri de sergileyerek unutulmaya yüz tutan bir mesleği de gençlerle buluşturuyor.

Hüseyin Zabun, "Burası bizim ev. Benim için çok önemli, çok değerli. Nam-ı diğer Kuşçu Zabun hocanın evi. Evin tarihi dokusunu korumanın yanında, evimizin Kula'yı tanıtma amacıyla her gelen misafire açık olmasına önem veriyoruz. Yıllardan bu yana rahmetli babamla beraber kapımız herkese açıktı. Yurdun her yanından insanlar gelir, misafirimiz olurlar, evi gezerler, güvercinlere bakarlar, fotoğraf çekerler. Kula insanının güzel, hoşgörülü sohbetini dinlerler. Kula evleri o insanlar ile beraber güzeldir. Babam ayakkabıcıydı ancak lastik ayakkabılar çıkınca babam mesleği bıraktı ve bankada çalışmaya başladı, emekli oldu, uzun yıllar yaşadı ve İzmir'in kurtuluşu günü vefat etti. Ama masasındaki , kerpeteniyle, çekiciyle, delicisiyle ve daha küçük çekiciyle hemen her şey korunmuş vaziyette. Masayı da çıkardım bahçeye koydum ve babamın anıları, o yaşanan güzel günler ve bir o kadar da zor günlerdi. Bazen 300'den fazla misafirimiz geliyor onlarla beraber geziyoruz ve ben sağlığım yettiği sürece bu evde, yani Zabunlar evinde, Zabun hoca olarak Kula'nın tanıtımına katkı sağlamaya, misafirlerimi ağırlamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. 50 yıldan fazladır güvercin sevdası ile yaşadığına da dikkat çeken Hüseyin Zabun, "Güvercinler benim hayatımda çok önemli yer kaplar. Ailemden sonra gelir. 12 yaşımdan bu yana güvercin sevdasıyla büyüdüm. Yakın zamana kadar 1000'in üzerinde güvercinim vardı. Şuanda 250 -300 adet var. Bu işi seven gençlere de aşılamaya gayret edeceğim" şeklinde konuştu.

BATUHAN ULU