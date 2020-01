Yaşanmışlıkların izinde huzur, keyif ve lezzet Buenas

Bu hafta lezzet durağımız büyük bir bahçe içerisinde yaseminler, begonviller, erik, dut ve zeytin ağaçları ve palmiyelerle çevrili, huzuru ve keyfi yaşayabileceğiniz Buenas. 2017 Mart’ında kurulan mekan, Bornova merkezde Levanten köşklerinin arasında özel bir konumda. 400 kişilik Levanten evi formatında bir konseptle tasarlanmış. Kış bahçesinde komple cam tavan ve şömine var. Burada müşteriler kendilerini buluyorlar. Rahatsız edici bir lüks ile tasarlanmamış, insanlar burayı kendilerine ait hissediyor.

UNUTULAN TARİFLER

Buenas İzmir'de Levanten yemeklerinin unutulan lezzetlerini gün ışığına çıkarıyor. Ana menüde Levantenlerin anneannelerinden kalma yemekler yer alıyor. İşletmeci Gülper Ergün "Levantenler bizim komşularımız ve komşularımızın o lezzetli mutfağını gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi. Kısa süre önce Buenas, "Levanten Kültürüne Yolculuk Buluşması'na" ev sahipliği yaptı. Bölgede bulunan levanten köşklerinin sakinlerinin katıldığı gecede unutulan Levanten lezzetleri 500 yıllık geçmişe sahip Keftedhes, Brizolakya pane, sarımsaklı ekmek lezzetleri büyük beğeni gördü. Ergün, "Tarih boyunca mutfaklarda pişirilen, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarıp tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi. Menüde anasonlu köfteden, kırma zeytin soslu steake kadar birçok şaşırtıcı tat olacağını belirten Ergün, her yerde olana değil de zor bulunana yöneldiklerini belirterek, "Gastronomide en önemli konu, doğduğunuz toprakların lezzetlerini sunabilmektir. Bornova, Levanten kültürüne sahip. Ancak bu kültürün en önemli ayağı olan mutfağı, kapalı kapılar arasında kalmış. Biz bu kapıyı araladık ve ortaya muhteşem lezzetler çıktı" dedi.

ULAŞILABİLİR LÜKS

Ergün "Piyasada lüks diye anılan yemeklerin fiyatlarını biz ulaşılabilir rakamlarda sunuyoruz. Bir anda çok kazanmıyorsun ama sürdürülebilirlik için çok büyük bir etken. İşletmecilerin kaygısını taşıması gereken konu da bu aslında, süreklilik" dedi. Mekanın mutfak şefi Levent Bayar 21 yıldır bu sektörde çalışıyor. Devletin desteklediği mutfak kurslarında eğitmenlik yapan Levent usta menüye beş adet yeni Levanten yemeği ilave etmiş. Kahvaltı, öğle ve akşam servisleri bulunuyor. Kahvaltıda Bornova yöresine özgü lezzetler var. Özellikle kuru domatesli, boyozlu serpme kahvaltı mükemmel.

Tostlar, sandawich ve wrap seçenekleri sunuluyor. Buenas burgerlerini burger sevenlerin denemesini tavsiye ederim. Bütün ürünleri kendileri yapıyor dondurulmuş ürün bulundurmuyorlar. Pizza çeşitlerinden de steak pizzayı özellikle denemenizi tavsiye ederim.

Atıştırmalıklar; Combo basket, tavuklu börek ve buraya özgü Çin böreği harika.

Salatalar; Steak salata, tavuk salatası ve mevsiminde enginarlı ve avakadolu salata tercih edilebilir. Parmesanlı roka salatası da harika.

Ana yemekte; tavuk olarak, Bolivya, Bornova güzeli, Buenas tavuk en çok tercih edilen lezzetler. Bu lezzetler başka hiçbir yerde bulamayacağınız buraya özgü lezzetler. Balıkta somon ızgarayı tercih edebilirsiniz.

Et yemekleri; Öncelikle şunu belirtmek isterim, burada bu kadar kıvamında bir et yemeyi beklemiyordum. Et restoranlarında bile bu kadar lezzetli et bulamıyorsunuz. Anasonlu köfte denenmesi gereken bir lezzet. Zeytinli bonfile; kırma zeytin ve zeytinyağı ile mühürlenen bonfile sarımsak ve karamelize soğan ile sunuluyor.



Pane Pirzola; Pirzola dövülüp, hardal, tuz ve karabiberle marine edilip zeytinyağında kızartılıyor. Rosto (Rotis); nuarlar zeytinyağında mühürlenir, mevsim sebzeleri eklenir. 3 saat kaynatıldıktan sonra servis edilir. Yeni keşiflerle yapılmış. Benim denediğim mantar soslu bonfile, Cafe De Paris soslu steak muhteşem, denemenizi tavsiye ederim. Sosları kendileri yapıyor. Hazır sos kullanmıyorlar. Sosis sevenler için Frankfurter sosisi tavsiye edilir.

Tatlıda sufle, krem brule ve kızarmış dondurma en iyiler arasında

SEZER ALTAN