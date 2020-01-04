Yaz kış güzel Ayvalık

Zeytin ve çam ormanlarının denizle kucaklaştığı, iç içe geçmiş birbirinden güzel koyları, çevresini sarmalayan irili ufaklı 23 adası, adeta bir açıkhava müzesini andıran mimari yapıları ve büyüleyici denizaltı dünyasıyla keşfedilmeyi bekleyen bir turizm cennetidir Ayvalık...

Kent yaşamının koşturmasından uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak ve sessizliğin tınısında ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız gönlünüzden geçenlerin fazlasını Ayvalık'ta fazlasını bulursunuz



Ayışığı Manastırı

Ayışığı Manastırı diye Türkçeleştirilen Pateriça' daki (Alibey Adası'nın kuzeye doğru uzantısı) manastıra, Birinci ve İkinci Köyü geçtikten sonra ulaşılır. Restore edilen Manastır, "Müze - Ev" olarak kullanılmaktadır.





Sarımsaklı Plajı

Apollon ile Selen'in aşkına tanıklık ettiği rivayet edilen Sarımsaklı plajı, Türkiye'nin en iyi ve en uzun kumsalı olarak bilinir. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve 7 kilometre uzunluğundaki bu plajlar, kumunun insan vücuduna yapışmama özelliğiyle dikkat çeker. Ülkemizin en güzel plajlarından biri olan Sarımsaklı, birçok konaklama tesisine, kafelere, deniz mahsulleri satan restoranlara ve eğlence mekanlarına sahiptir.

Leka Panaya Manastırı

Ayvalık Ticaret Tarihi Galerisi ve Zeytinyağı Tadım Laboratuvarı olarak kullanılıyor. Laboratuar bölümünde zeytinyağı tadım kursları düzenlenmektedir. Tarihi binanın ikinci bölümü ise galerimüze olarak kullanılmaktadır.





Altınova plajları

Ayvalık ilçesinin şirin mahallesi Altınova, temiz sahillere sahiptir. İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan mahalle, piknik ve gezi yerleriyle orman içinde dinlenmeye de olanak sağlar.





Tımarhane adası taşlı manastır

Çamlık Koyu'nun tam karşısında kocaman bir kayalık ve bu kayalığın dibinde küçük bir bina gibi görünen Tımarhane Adası, mucizeleri nedeniyle bu adı almış. Adaya zincirlere bağlı olarak çıkan delilerin, akılları başlarında indikleri söylenir.





Saatli Camii

İlçe merkezinde, Hamdibey Mahallesi'ndedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Ayvalık'ta oturan Rumlarca yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1928 yılında camiye çevrildi.



Taksiyarhis Kilisesi

Aya Nikola Kilisesi olarak da bilinir. Ayvalık ilçesinin en eski yerleşim merkezlerinden olan ve Alibey olarak da bilinen Cunda Adası'ndaki tarihi Taksiyarhis Kilisesi, Cunda Adası'nın en önemli anıt yapılarındandır. Kilise, restorasyondan sonra müze olarak ziyarete açılmıştır.



Şeytan Sofrası

Yuvarlak bir sofrayı andıran görüntüsüyle sarp kayaların üzerinde bir tepe olan Şeytan Sofrası, deniz, koylar ve çamlıklarla süslü manzarasıyla gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biridir



Cunda Adası

Ayvalık'ı açık denize karşı kapayan bu adaya bir köprü ile karayolundan geçmek mümkün. Yazları Ayvalık'tan Alibey Adası'na her saat motor seferleri de yapılıyor. Neo - klasik hayranları, sessizlik ve doğa ile birlikte olmak isteyenler için en uygun yer olan adanın yüksek kesimlerinden boğazların, adaların, iç içe girmiş koylarının güzellikleri seyre değerdir. Meşhur papalinası, deniz mahsulleri ve zeytinyağlı ot yemekleriyle ada merkezinde sıralanmış balıkçı lokantalarında akşam yemekleri, adanın olmazsa olmazlarındandır.



Sualtı Kızıldeniz'i aratmaz

Türkiye'nin en zengin sualtı dip yapısına sahip Ayvalık, özellikle 33 adası ve 41 civarı dalış noktasıyla 12 ay dalış imkanı sağlıyor. Sualtı florası ve faunası bakımından ekolojik niş oluşturan Ayvalık adalarında binlerce yıldan beri oluşan deniz dibinin güzellikleri ve zenginliklerini görebilmek mümkün. Sualtı biotası bakımından çok zengin bir bölge olan Ayvalık, 34 noktada "kırmızı mercan" tespit edilmesiyle Kızıldeniz'in önüne geçerek, birinci sıraya yerleşiyor. Türkiye'de kırmızı denizyıldızı da sadece bu yörede bulunurken, deniztavşanı da yoğunluklu olarak Ayvalık sualtında görülüyor. Balıkadamlar tarafından en çok tercih edilen dalış bölgesi olan Ayvalık'ta, mercan resifleri açısından çok renkli zengin dip yapısı ve tartışılmaz berraklıktaki deniziyle çok sayıda dalış bölgesi mevcut. Hava koşullarının kötü olduğu zamanlarda bile dalış yapılacak bölgelerin bulunması, derin akıntı, gece, reef dalışları ve değişen derinlikteki bölgeleriyle Ayvalık, her seviyedeki dalgıca hitap ediyor.

Otağ FIRINCIOĞULLARI