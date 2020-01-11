Geleceğin seyahat trendleri

TRENDLERI Dijitalleşme gündelik hayatımız kadar seyahat alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Önümüzdeki yıllarda yaşanacak teknolojik gelişmelerle birlikte büyük farklılıklar olacak. İşte gezme ve konaklama seçeneklerimizi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak köklü değişimler...

TRENDLERI Dijitalleşme gündelik hayatımız kadar seyahat alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Önümüzdeki yıllarda yaşanacak teknolojik gelişmelerle birlikte büyük farklılıklar olacak. İşte gezme ve konaklama seçeneklerimizi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak köklü değişimler...



AKILLI OTELLER İLE FARKLI DENEYİM

HERHANGİ bir lokasyona seyahat ettiğimizde tüm ihtiyaçlarımızın en iyi şekilde karşılanmasını ve sunulan hizmetin bizleri mutlu etmesini bekleriz. Gelecekte giderek yaygınlaşacak olan akıllı oteller sıra dışı bir seyahat deneyimi yaşanmasını sağlayacak. Akıllı otel konsepti ve bu konsept içinde yer alan yapay zekâ robotları konuklarla özel olarak ilgilenecek. Bu robotlar; dilimizi konuşacak, tüm sorularımıza net yanıtlar verecek ve ihtiyaçlarımızı en kısa sürede çözüm üretecek.



DİJİTAL SEYAHAT ARKADAŞLARI

DİJİTAL seyahat arkadaşları hem en iyi dostunuz hem de en iyi yardımcınız olacak. Bu cihazlar sayesinde otel rezervasyonları için daha az zaman harcayacaksınız. Ayrıca dijital seyahat arkadaşları adeta kişisel asistanınız gibi tatil planlamanızı tüm yıl boyunca organize edecek ve sizler de kendinize ve sevdiklerinize dilediğinizden daha fazla vakit ayırma imkânı bulacaksınız.



AKLINIZDA SORU İŞARETİ KALMAYACAK

SANAL, arttırılmış ve karma gerçeklik geleceğin seyahat trendlerine de yön verecek. Bu teknolojiler sayesinde konaklamayı düşündüğünüz oteli ve çevresini gerçek zamanlı olarak, rezervasyon yapmaya gerek kalmadan deneyimleyebileceğiz.



3D YAZICILAR İLE HIZLI VE PRATİK ÇÖZÜMLER

GELECEĞİN seyahat trendleri arasında hızlı ve pratik çözümler sunabilen 3D yazıcılar da yerini alacak. Bilim insanları, 3D yazıcılarla ihtiyacımız olana anında ulaşma fırsatı yakalayacağımızı dile getiriyor. Bu durum seyahat sırasında arzu edilen her şeyi gerçek zamanlı üretebileceğiniz anlamına geliyor.



KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KONAKLAMA

GELECEĞİN seyahat trendlerinden bir diğeri ise kişiselleştirilmiş konaklamalar olacak. Değiştirilebilen otel odası konsepti sayesinde konakladığımız odayı kişisel zevklerinize göre yeniden dizayn etme şansına sahip olacağız.