Nude rengin yükselişi

FULYA TANYOL

Uzun zamandır klasik ve çekicilikten uzak olarak değerlendirilen nude bej artık karşımıza 'zamansız' olarak çıkıyor ve dolaplarımızı parizyen bir havaya büründürmek için geri dönüyor. Renkli giyinmeyi sevmeyenler için nude oldukça ideal renkler arasında. Nude renkler her kıyafet ve aksesuarda yer almaktadır. Canlı ve çok renkli kıyafetlerden sıkılanlar nude renklerin cazibesine kapılıyor. Klasik ve modern çizginin buluştuğu bir stil yaratan nude herkesi büyülüyor. Nude ayakkabı ve çantalar her kadın için ideal ürünler. Nude renkleri giyerken dikkat etmeliyiz. Vücudumuzun modeline göre ürünleri tercih etmeliyiz.



KAŞLARDA YENİ TREND: DOĞAL VE DAĞINIK

KAŞLAR yüz güzelliğini ön plana çıkaran en önemli aksesuarlardan biridir. Son yılların kaş modası ise doğallığı ön plana çıkaran kalın ve dağınık kaş şekilleridir. Gür kaşlar, uzun zamandır güzellik trendlerindeki yerini hiçbir şeye kaptırmıyor. Yeni yılda ise doğal, el değmemiş kaşlar, farklı bir dokunuşla güzellik trendlerine giriyor. Tutam tutam bırakılıp agresif bir şekilde taranmış, sabitlenmiş kaşlar, yeni nesil güzellik anlayışının olmazsa olmazları arasında. Önemli olan yüz şeklinize göre doğru kaş modelini seçmenizdir. Bunun için makyöz ve kaş dizayn yapan kişilerden yardım alabilirsiniz. Seçim sizin... Bakalım bu yeni akım ne kadar süre tedavülde kalacak?



GUCCİ'DEN ÖZEL KOLEKSİYON: MİCKEY MOUSE

Geleneksel Çin takvimine göre 25 Ocak, Ay Yeni Yılı'nın ve Fare Yılı'nın başlangıcını işaret ediyor. Gucci de bunu kutlamak için dünyanın en ünlü faresi Mickey Mouse'u kampanyasının başrolüne taşıyor. Aslında bu birliktelik, Gucci ve Mickey Mouse için ilk değil. Alessandro Michele, çizgi karakterin 90. doğum gününü kutlamak amacıyla 2019 İlkbahar/ Yaz defilesinde 4,500 dolar değerindeki üç boyutlu Mickey Mouse çantayla, karaktere olan sempatisini bir kez daha dile getirmişti. Ancak bu kez Mickey Mouse, koleksiyonda tek bir parça olarak konumlanmak yerine, tüm koleksiyonu ele geçiren durumunda.