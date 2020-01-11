Tales Matematik Müzesi İzmirli çocuklarla buluşuyor

Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ında ziyaretçiler hem oyunlar hem de ilginç sorularla matematiği uygulamalı olarak yeniden keşfedecek, atölye çalışmalarına katılarak matematiğin günlük hayatımıza olan etkilerini gözlemleme fırsatı yakalayacak

GEÇTİĞİMİZ yıl 32 ilde öğrenciler ve okul yöneticilerinden büyük ilgi gören Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı, 2019-2020 eğitim döneminde de yeni rotası için yola çıktı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlik, toplam 42 adet modül ve beş ayrı atölye ile 17 Ocak'a kadar binlerce İzmirli çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Alsancak Namık Kemal Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda olacak gezici TIR'ı ziyaret etmeden önce okul idaresi ya da öğretmenlerinin randevu için bilgi@talesmatematikmuzesi. com adresine e-posta göndermeleri yeterli.

TALES Matematik Müzesi Kurucusu Alp Ayaydın, "Tales Matematik Müzesi, Türkiye'ye kazandırdığımız için gurur duyduğumuz bir değerdir. Dünya'da Tales Matematik Müzesi dâhil toplam 34 adet matematik müzesi var. Türkiye'de ilk ve tek olan Tales Matematik Müzesi 2015 yılından bu yana 7'den 70'e herkese matematiği sevdiriyor ve bu misyon ülke sınırlarını aşarak her geçen gün kitlesini genişletiyor. Bugün Türkiye'de 62 il, 385 farklı noktada ulaştığımız 300 bin birey, geri dönüşlerinden çok mutlu olduğumuz Etiyopya ve Macaristan'da kurduğumuz matematik müzeleri, altına imza attığımız birçok farklı sosyal sorumluluk projesi ile matematiği sevdirmek için çıktığımız bu yolda gururla ilerliyoruz" diyerek 13-17 Ocak tarihlerinde İzmirli çocukları matematiğe dokunmaya davet etti.