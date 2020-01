Alışveriş merkezleri etkinlik dolu

Tatile gitme fırsatı olmayan çocuklar için alışveriş merkezlerinde birbirinden keyifli etkinlikler düzenleniyor. Siz de çocuğunuzun en sevdiği etkinliği seçip şimdiden planınızı ona göre yapabilirsiniz.

EGE PERLA'DA HER SEY ÖGRENCILERE



Yarı yıl tatilinde en sevilen karakterler Ege Perla Çocuk Kulübü'nde 18 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde 12.00 - 19.00 saatleri arasında İzmirli çocuklarla bir araya gelecek. Ege Perla MinikaFest'te tüm çocukların keyifle takip ettiği Koyun Shaun, Littlest Pet Shop ve Maceracı Yüzgeçler, çocuklara eğitici ve eğlence dolu saatler yaşatacaklar. Çocuklar hem eğlenerek izledikleri hem de oyuncaklarıyla arkadaş olarak hayal dünyalarını genişlettikleri karakterleri Ege Perla içerisinde her gün ücretsiz gerçekleşecek etkinliklerle daha yakından tanıma imkanı bulacak.



DENİZLERİN KAHRAMANLARI GELİYOR

SAMİMİ dostlukları, örnek arkadaşlıklarıyla çocukların en sevdiği deniz canlıları 'Maceracı Yüzgeçler' ipad oyunu, magnet puzzle aktivitesi ile Ege Perla Çocuk Kulübü'nde olacak. Aynı zamanda Maceracı Yüzgeçler'in en favori karakterleri her gün saat 13.00-15.00-17.00'de meet&greet alanında çocuklarla bir araya gelecekler. Kırmızı barbunya balığı Biba ve arkadaşlarının başından geçen 7 farklı hikayenin anlatıldığı serinin yeni filmi "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri" filmi de 24 Ocak'ta vizyona girecek. Bu maceraya ortak olmak üzere Ege Perla'ya gelecek minikler, filmin ardından Ege Perla Çocuk Kulübü'nde en sevdikleri kahramanlarla birlikte vakit geçirmenin keyfine varacaklar.



ÇİFTLİĞİN EN KOMİĞİ KOYUN SHAUN

ÇOCUKLARIN gönlünde taht kuran sıradışı ve akıllı 'Koyun Shaun' Ege Perla Çocuk Kulübü'nde trambolin etkinliği ile çocuklara hareket ve eğlence dolu dakikalar sunacak. VR Tur ile çocuklar, gerçeklik kazanmış görsellerle Koyun Shaun ile tanışma fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca Koyun Shaun eğlenceli müziklerle her gün saat 14.00-16.00-18.00'de meet&greet alanında çocuklarla bir araya gelecek.



MİNİŞLER ÇOCUKLARLA BULUŞMAYA HAZIR

ÖZELLİKLE kız çocukları için vazgeçilmez karakterlerden 'Littlest Pet Shop'un Minişler'i Ege Perla Çocuk Kulübü'ndeki baskı dövme, fotoğraf alanı ve maske atölyesi ile çocuklarla buluşacak.



ÇİĞLİ VE BALÇOVA KİPA



UNİCORN'UN BÜYÜLÜ DÜNYASI

TÜRKİYE'NİN ilk Magical Unicorn World etkinliği Çiğli ve Balçova Kipa Alışveriş Merkezleri'nde gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında 18-21 Ocak tarihleri arasında Çiğli Kipa Avm'de, 23-26 Ocak tarihleri arasında Balçova Kipa Avm'de yer alacak Magical Unicorn World etkinliğine katılacak çocukları; renkli unicorn kostümü ve makyajı, fotoğraf çekimi ve keyifli oyunlar bekliyor. Unicorn halka oyunu, gözü kapalı kuyruk yapıştırma, gökkuşağı yolu oyunları ve Unicorn taç yapımı atölyeleri ile eğlenecekler.





WEST PARK



ÇOCUKLARIN en sevdiği çizgi film kahramanları Westpark' ta hayranları ile buluşuyor. Bulmaca Kulesi 18-26 Ocak tarihleri arasında Westpark' ta. Ayrıca 18 Ocak'ta Atlı Karınca Yapım Atölyesi ve 25 Ocak'ta Parmak Baskı Resim Atölyesi var. Atölyeler 15.00 ve 16.30 saatlerinde başlayacak. Etkinlikler 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygun.





MAVIBAHÇE



TEKNOLOJİ BULUŞMASI

Sanal gerçeklik konsept simülasyonlarından robot atölye çalışmalarına, 3 boyutlu yazıcı atölyelerinden beyin gücü ve konsantrasyon yarışlarına, 3 boyutlu baskı sergisinden maker çocuk atölye çalışmalarına kadar interaktif onlarca stant ve aktivite, MaviBahçe Teknoloji Festivali'nde olacak. Her yaştan teknoloji meraklısına hem eğlenceli hem de ufuk açıcı anlar yaşatacak etkinlik, 18-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.