Deniz ürünlerine farklı pişirme yöntemleri

Ayvalık’a özel lezzetleri bulabileceğiniz restoranın öne çıkan özelliği farklı balık pişirme yöntemleri

Ayvalık'ın bir tılsımı var. Zeytinin ağacı kutsal, meyvesi kutsal... Ayvalık'ın gözbebeği olan Cunda Adası, renkli kültürü, sarımsak taşı tarihi evleri, tarihi dokusunu oluşturan Taksiyarhis, Agios Yannis ve Panaya Kiliseleri, incecik kumlu mavi bayraklı cennet plajları, sahil boyu Ege'nin en leziz tatlarını sunan restoranları, doğal güzellikleri ve masmavi deniziyle cennetten bir köşe. Arnavut kaldırımlı sokakları, zarif taş evleri, ıtır ağaçlarının kokusu, kiliseleri, denizi için ve Cunda'ya en çok muhteşem mutfağı için gidilir. Bugün lezzet durağımız Cunda Deniz Restoran. Ege sofra kültürünün en leziz çeşitleri ve damak zevkinize uygun deniz ürünleri ile Cunda adasının vazgeçilmez lezzet adreslerinden biri de Taş Kahve yanında bulunan Deniz Restoran.



MUTFAKTAN SALONA

Tüm bu lezzetlerin başarının arkasında bütün hayatını gecesini gündüzünü bu sektöre adayan işini sevgi ile yapan bir isim Süleyman Serpen var. Cunda Deniz Restoran'ın sahibi, işletmecisi, kısacası her şeyi... Temiz yürekli, samimi, dost canlısı, tam bir Ege insanı... 33 yıldır bu sektörde Cunda'da hizmet veriyor. Bu sektörün mutfağında, salonunda, her biriminde çalışmış. 1998 yılına gelindiğinde bütün tecrübe ve bilgi birikimlerini kendi mekana aktarmaya karar vermiş. 21 yıl önce Cunda Deniz Restoran'ı kurmuş. O gün bu gündür Cunda Deniz Restoran Cunda'nın en önemli lezzet adreslerinden birisi olmuş.



SEVGİYLE YAPILAN TATLAR

Açıldığı günden itibaren aynı yerinde hizmet veren mekan 160-200 kişi kapasiteli. Yaz-kış haftanın 7 günü açık bir mekan Cunda Deniz Restoran. Uzun yıllardır aynı ustalarla çalışıyorlar. Bu nedenle en önemli özelliklerinden birisi sevdiğiniz lezzetin aynısını bir daha geldiğinizde bulabiliyorsunuz. Bu da mekanda bir kalite ve standardizasyonun olduğunu gösteriyor. Cunda Deniz Restoran'ın değişmez parolası lezzet, kalite, hijyen ve tazelik. İşletmeci Süleyman Serpen'e bu işin sırrını sorduğumda " İşin mutfağından geliyorum. Bütün süreçlere hakimim, işin her aşamasında mutlaka bulunurum. Bütün alımları, özellikle balıkların alımını kendim yaparım. Bu işi sevgiyle yapıyorum. Bu benim yaşam şeklim. Arkasından da kalite lezzet ve başarı geliyor" dedi.



ZEYTİNYAĞI VE KEKİK

Ayvalık Cunda adasının restoranlarında başlangıçta getirilen kekikli ekmeğe bayılıyorum. Kozak Yaylası'ndan getirilen taze kekik, Cunda'nın yeşil zeytini, sofranın ilk gelenleri oluyor. Kızartılmış kekikli ekmekler sızma zeytinyağına bandırılınca ortaya tadına doyulmaz bir lezzet çıkıyor. Soğuk mezelerde portakallı kuru börülce salatası, kabak çiçeği dolması, ada patlıcan (köz patlıcan ve köz biber ile birlikte içine kuru soğan ve elma sirkesi ile birlikte değişik bir lezzet ortaya çıkmış.) Girit ezme peynirli; Cunda ve Ayvalık'ın en özel 5 peynir çeşidinin nane ve cevizle harmanlanmasından oluşuyor.



ARASICAKLAR MUHTEŞEM

Gerdan otu salatası, Ayvalık'ın adalarında yetiştirilen sebzelerden taze olarak yapılıp, günlük tüketilen mezelerin başında geliyor. Çiğ olarak hazırlanan Isırgan otu salatası, enginar salatası da çok rağbet görüyor. Arasıcaklarda fener balığından şevketi bostanlı kavurma, ahtapot beğendi, gemici böreği, karides, kalamar mutlaka tadılmalı. Dil Balığı Sote: Dil balıkları ayıklanıp, kesiliyor, zeytinyağında kavruluyor. Özel sosu emen balıklar maydanoz ilavesiyle servis ediliyor. Deniz Lokumu: Karides, ahtapot, pavurya içi kıyma makinesinde çekiliyor, bu karışıma baharat ilave ediliyor, galeta ununda lokum şeklinde biçimlendirilip kızartılıyor. (Lokumlar Afrodizyak özellikli yiyecekler arasında gösteriliyor) Akkız Otlu Balık Kavurma: Otun özelliği tatlı bir ot oluşu, kırsal alanda toplanıyor. Beyaz etli balıklarlardan uygun olanı ile sote yapılıyor. Krema ilave edilirken içine kapari ve mantar konuyor. Tatlı çeşitlerinde Ayva, kabak tatlısı, Ayvalık'a özgü vişne reçelli taze lor ve Cunda rüyası en güzelleri.



Son söz; Bazen büyük iddialar ortaya koymadan da üretip insanlara hizmet edebilirsiniz. Süleyman Serpen kendi birikimini, emeğini, deneyimlerini, kültürünü Cunda Deniz Restoran ile yaşatmış. Bu lezzet yolculuğunda Süleyman beye başarılar diliyorum.