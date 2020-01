Eğlendirirken öğreten hediyeler

Erken başlayan günler, yoğun ders programı, üst üste gelen sınavlar derken artık karnelerini alan çocuklar biraz motivasyonu hak etti. Siz de bir sonraki döneme motive etmek için onu bir hediyeyle mutlu edebilirsiniz.

Resim yapmaktan hoşlanan, bunu hobi edinmiş çocuklara çeşitli boyalar, tuvaller alarak tatillerini renklendirebilirsiniz. İnce hesaplar yapmayı, bir şeyler tasarlamayı seven çocuklar içinse maketler çok yerinde bir tercih olacaktır. Öte yandan bir yaz tatilinin olmazsa olmazı kitap, film, müzik üçlüsünü de unutmayalım. dr.com. tr bu üç kategoride de sayısız seçenek sunuyor. Tatil boyunca seyahat edecek çocuklara bir tür e-kitap okuma cihazı olan Kobo satın alarak yüzlerce kitabı yanlarında taşımalarına yardımcı olabilirsiniz. Gelelim çocukların en büyük tutkusu olan oyun konsollarına... Sony'nin PlayStation'ı bunlar arasında en popüleri. Fakat farklı markaların da oyun konsolu seçenekleri mevcut.



AİLECE VAKİT GEÇİRİN

Eğer tercihinizi daha geleneksel oyunlardan yana kullanmak isterseniz çok sayıda seçenek var. Ailece keyifli vakit geçirmek adına Tabu, Scrabble gibi kutu oyunlarını tercih edebilirsiniz. Teknolojinin son oyuncağı olan ufak çaplı, kameralı drone'lar da çocuklarınızı fazlaca mutlu edecektir. Siz de D&R'ın her yaştan öğrenciye hitap eden karne hediyesi fikirlerini mutlaka incelemelisiniz.





FOTOĞRAF

● Fuji Instax Mini 899TL ● Fuji Instax Mini 9 Kamera 649 TL ● Fuji Instax SQ 6 1149TL ● Kodak Mini PM210 Taşınabilir Termal Baskı Makinesi 699 TL ● Kodak Pixpro SP360 Explorer Pack 360 Derece Aksiyon Kamerası 1900TL ● Canon SELPHY CP1300 Compact Printer 749 TL ● Kodak Mini Shot MS 210 Anında Baskı Dijital Fotoğraf Makinesi Siyah 949 TL



OYUN VE OYUN KONSOLU

● Sony PS4 Pro 1TB Gamma Chassis/EAS Black -3.699 TL ● Playstation 4 Fifa 19 -400 TL ● PS4 Call Of Duty Black Ops 4 -550 TL ● Fallout 76 Playstation 4- 400TL ● Nintendo Switch Konsol -3.299 TL



KUTU OYUNLARI

● Mistakos- 99 TL ● Kızma Birader- 49 TL ● Scrabble- 119 TL ● Duello- 199 ● Tabu- 149 TL ● Tabu XL- 264 TL ● Monopoly - 234 TL ● Monopoly Milyoner- 224 TL ● Mini Go - 49 TL ● Kena Story - 114 TL





KİTAP

● Cim Düğme ve Lokomotifçi Lukas/ Michael Ende- 27 TL ● Küçük Prens/Antoine de Saint-Exupery- 9.50 TL ● Şeker Portakalı/ Jose Mauro De Vasconcelos- 23,50 TL ● Charlie'nin Çikolata Fabrikası/ Roald Dahl- 21 TL ● Sadako/ Eleanor Coerr- 11 TL ● Kraliçeyi Kurtarmak/ Vladimir Tumanov- 23 TL ● Haritada Kaybolmak/ Vladimir Tumanov- 23 TL ● Harry Potter / J. K. Rowling- 26TL/30 TL/35 TL



MÜZİK

● JBL Go 2 Bluetooth Hoparlör - 279 TL ● Ion Superıor Lp 7-İn-1 Pikap- 2399 TL ● Ion Audio MaxLP Speakerli Açik Renk Ahsap Pikap- 899 TL ● Beats Powerbeats 3 Wireless Kulak İçi Kulaklık- 649 TL ● Philips Bt3900B Wireless Portable Speaker- 349 TL ● Sony Kablosuz Kulaküstü Kulaklık- 1299 TL ● Sony Kulaküstü Kulaklık- 229 TL





YENİ KEŞİFLER

● Tabiatın İzinde- 119 TL ● Ekosistem- 119 ● Olay Yerindeki DNA- 79 TL ● Robot Moonwalker- 129 TL ● Bloco-Giraffe Zebra&Elephant- 69 TL ● Kıckabot Set - 352 TL ● Aqua And Pyrodragons- 69 TL ● Mini Pastel Cat&Dog- 13,90 TL ● Egt.Set Solar Powered Vehicle- 169 TL ● Limon Pili W- 29 TL ● Manyetik Yazı Tahtası- 19 TL ● Many.Tablet Tangram- 34 TL ● Wild Science-Egt.Set Sabun Tasarım Laboratuvarı- 119 TL ● Lego City Arctic Mobile Exploration Base- 599 TL