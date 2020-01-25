Karacasu’nun kültürel tarihi koruma altında

AYDIN'IN tarihi evleriyle ünlü olan ilçesi Karacasu, Ege Bölgesi'nin Safranbolu'su olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilecek olan proje kapsamında ilçedeki taş evler ile sokakların tarihi dokusu korunacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karacasu, Afrodisyas Antik Kenti'nin yanı sıra tarihi ev ve sokaklarıyla da binlerce turisti ilçeye çekecek.



BAKANLIKTAN DESTEK

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Afrodisyas Müze Müdürü Baran Aydın ile birlikte Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, koruma altına alınan ev ve sokaklarda inceleme bulundu. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan İnal, "Büyükdağlı Mahallesi'ndeki Arnavut kaldırımlı Hacı Arap ve Küçükarık Sokak'taki 15 tarihi ev koruma altına alındı. Projemizle bu sokaktaki 15 tarihi evimizde dış cephe ve çatı tadilatı çalışması yapılacak. Bu bölgenin yanı sıra Cabi Mahallemizdeki Dellalzade Sokak içindeki evlerimizde çalışma yapılarak tarihi dokuları korunacak" dedi. Projenin 3 yılda hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan İnal, "Tamamlandığında cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

MEHMET KAVAS