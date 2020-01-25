Kış mevsimine en çok yakışan rotalar

İster kış ister bahar ister yaz olsun, doğa ana bizleri hayatın her anında muazzam güzelliklerle kendine aşık etmeyi başarabilecek güçte. Ancak bazıları için kış mevsimi vazgeçilmezdir. Her yerin bembeyaz örtüyle kaplandığı bu aylarda, tatilin ve doğanın tadına varmak isteyenler için işte kış mevsimine en çok yakışan rotalardan seçmeler...

Kapadokya

KAPADOKYA, yılın her mevsimi güzel ama kışın karlar altında bir başka güzel. Peribacalarının o masalsı ve mistik atmosferine yapacağınız bir seyahat, sizi bambaşka diyarlara götürebilecek kadar güçlü ve etkileyici.





Abant

ABANT, ziyaretçilerine her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Hele bir de kış gelip de o bembeyaz karlar yağdığı zaman doğa doyumsuz bir görsel şov sergilemeye başlıyor.



Afyonkarahisar

DIŞARIDA bembeyaz kar yağarken sıcacık şifalı sularla dolu termal havuzda yüzmenin verdiği huzur ve mutluluk hissi paha biçilemez! Termal ve şifalı kaplıcaların başkenti Afyonkarahisar'da en az bir haftalık bir termal tatil bedeninize ve ruhunuza inanılmaz iyi gelecek.





Agva / Istanbul

İSTANBUL'UN arka bahçesi olan Ağva sadece yaz tatillerinin değil, kış günlerinin de en çok tercih edilen yerlerinden biri. Hem şehirden ve hengameden uzak, hem de bir o kadar şehre yakın. Sıra dışı doğasıyla yılın dört mevsimi misafirlerine harika bir tatil ve dinlence sunan Ağva tatilinizde bedeniniz kadar ruhunuzun da dinlendiğini hissedersiniz. Ağva tatilinizde dışarıda lapa lapa kar yağarken şömine ateşinin etrafında yapacağınız sohbetlerin tadına doyamayacaksınız.





Uludağ

KAR sezonu boyunca kayak turizminin nabzını tutan Uludağ, dönem dönem ulusal ve uluslararası pek çok yarışmaya, festivallere, konserlere ve farklı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Pistlerinin güzelliği ve modern kış otelleriyle Uludağ Kayak Merkezi, sadece yurt içinden değil dünyanın dört bir yanından birçok sporcunun tercihi.



Sapanca / Sakarya

HUZUR ve mutluluğun etrafınızı sarıp sarmaladığı karlı günlerde, bu duyguyu daha da çok hissedeceğiniz Sapanca tatilinizde, sessiz mi sessiz, sakin mi sakin bir doğa, karlar artında sizi bekliyor olacak. Sapanca'da kış tatili denilince ihtiyacınız olan üç şey vardır. Sıcacık kahve, şömine ve sevdiğiniz kişi.





Kars

DOĞU Ekspresi ile gönülleri fetheden Kars'ta dolu dolu bir program tatilcileri bekliyor. En az bir günü, sadece Alp Dağları'nda bulunan kristal karla örtülü Sarıkamış Kayak Merkezi'nde geçirerek kayak yapmalı. Ani Harabeleri'ni keşfetmek ve lezzetleri keşfetmek listenin ilk üç maddesi.