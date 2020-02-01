Baba ve oğullarından ailelere özel tatlar

İzmirli eski milli sporcu baba ve aşçı oğlunun birlikte kurduğu Kanatçı Hüso, kaliteli ve sağlıklı özel lezzetleri uygun fiyatla sunarak ailelerin vazgeçilmez mekanı oldu.

Hüseyin Yıldız İzmirli, Kemeraltı esnafından tekstilci bir ailenin çocuğu. Milli yüzücü 28 defa milli formayı giymiş. Bir zamanlar çok ünlü olan Yıldız2000 spor mağazalarının sahibi. Hüseyin Bey, 2005 yılında gıda sektörüne girmiş, giriş o giriş. Karşıyaka Mavişehir EGS Park alışveriş mağazasında "Kumru Kumpir"i açıyor. Aynı yıl "Kanatçı Hüso"yu kendi mülkleri olan arazide kuruyorlar. Kurdukları mekan aynı zamanda İzmir'in ilk kanat konseptli restoranı... Özel soslu kanatlarının lezzeti ile kısa zamanda bu işte bir numara olmayı başarıyor. Şimdi ise kırmızı etleriyle de lezzetinden söz ettiriyor. Hüseyin Yıldız mekanı oğulları İsmail ve Mert Yıldız ile birlikte işletiyor. Mert Yıldız Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olunca burada başlamış. İsmail Yıldız aşçılık eğitimini Amerika'da ve İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde Gastronomi ve Dünya Mutfağı konusunda almış. Çeşitli yemek dallarında sertifika ödül ve diplomalara sahip.

GIDA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Sürekli kendini yenilediğini belirten İsmail Yıldız "Gıda güvenliği, hijyen ve kalite benim önceliğim. İnsan sağlığı ve beslenmesine dikkat ederek özel menüler hazırlıyorum. Kullandığım malzemeleri özellikle bizzat kendim seçerek alıyorum. En büyük mutluluğum gelen misafirlerin memnun ayrılmaları ve aranan bir lezzet adresi olmamızdır" dedi.

GASTRONOMİ ŞİİR GİBİ

İşini sevgi ile tutku ile yaptığını, gastronominin kendisine şiir gibi geldiğini, duygularını yemeğe yansıtmaktan mutlu olduğunu belirten İsmail Yıldız, "Kendimizin yemediği, kullanmadığı ürünü asla misafirlerimize vermiyoruz. İşimi asla şansa bırakmıyorum. Sürekli moleküler mutfak üzerine denemeler yapıyorum. Özellikle tavuk ağırlıklı olan menümüzde doyumsuz lezzetlerimizin sırrı olan özenle sır gibi sakladığımız enfes lezzetler ortaya çıkarıyoruz" dedi. İzmir'de lezzet tutkunlarının ilk akla gelen adreslerinden biri olduklarını belirten işletme sahibi Hüseyin Yıldız, "Kentimize ilk kanatçı restoranının kazandıran kuruluş olarak kaliteden ödün vermiyoruz. İşimizi severek yapmamız ve ve ailece işin başında olmamız başarımızdaki en büyük etken. Hijyen, lezzet ve kalite bizim için çok önemli. İzmir'de bir ilki başlatan firma olmanın avantajına sahibiz. Tavuk kanadından son derece leziz ürünlerin farklı sunumlarının yanı sıra zengin ızgara ve menü çeşitlerimizle tüm damak zevklerine hitap ediyoruz" şeklinde konuştu.



BEYAZ VE KIRMIZI ET

İzmir'de yiyebileceğiniz en özel mezeler burada. Özellikle efsane olan meşhur eroini, Girit mezesi, favası, şakşukası aranan lezzetler arasında. İsmail şefin özel sunum ve karışımlı salatası muhteşem. Şef İsmail Yıldız, önümüzdeki günlerde menüye ekleyeceği hiçbir yerde bulamayacağınız çok özel lezzetlerin hazırlığı içerisinde. Yeni menünün içinde sosunu kendi yaptığı çedarlı kanat ve kaşarlı kanat oldukça iddialı. Ara sıcaklarda; yaprak ciğer, pastırmalı paçanga böreği, kokoreç, işkembe kavurma, kaşarlı mantar ve tereyağında incik mükemmel lezzetler. Ana yemekte, meşhur tavuk kanat, tavuk but incik, tavuk çökertme, köri soslu tavuk şiş, Adana kebap, saç kavurma, kuzu külbastı, pirzola, dana antrikot ve kasap köfte çeşitleri mevcut. Tatlı olarak, cevizli kabak, kaymaklı ayva fırın helva ve dondurmalı irmik nefis.



ÇOCUK OYUN ALANI

Mekanda fiyatlar oldukça uygun ve ailelere hitap ediyor. Güler yüzlü, profesyonel servis kalitesi fark yaratıyor. Karşıyaka ve Çeşme'de yeni şube açmayı planlıyorlar. Çeşme Otobanı altı, Balçova Bahçelerarasında hizmet veren Kanatçı Hüso, kapalı 200 Açık 500 kişi kapasiteli kır bahçesi konseptinde şehrin içinde ama şehrin stresinden uzak yeşillikler içerisinde. Buradaki huzur ve güven ortamından dolayı ailelerin çokça tercih ettikleri mekanda çocukların oynayabileceği alanlar mevcut. Haftanın üç günü Çarşamba- Cuma-Cumartesi canlı müzik var. Baba ve ogullarından ailelere özel tatlar sos ve terbiye tekniklerimizle



SON SÖZ; Benim görevim okuyucularıma farklı özel lezzetleri bulup, sunmak. Kanatçı Hüso da işini sevgi ile yapan farklı doğal özel lezzetleri sunan bir mekan. Ailenizle gidebileceğiniz, en özel, taze lezzetleri canlı müzik eşliğinde ekonomik fiyatlarla yiyebileceğiniz bir yer. Bu lezzetlerin daha çok kitleye ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Markalaşma, iletişim süreçleri iyi yönetilirse zincir marka olabilir.

SEZER ALTAN