Grinin ani yükselişi

Herkesin böyle dönemleri vardır sanırım... Bir renge yada kıyafete takılı kalırsınız ve uzunca bir süre aynı şeyi giyer hale gelirsiniz. İşte bu aralar bende de benzer bir durum var ki bunu da sizlerle paylaşmak istedim.

Bir gri tutkusudur sürüyor. Gri, tonuna göre değişmekle birlikte oldukça tarz ve pek çok alanda kullanılan bir renktir. Kombinasyonlarda fuşya, kırmızı, pembe, mavi ve ultraviyole renkleri ile gri mükemmel uyumu yakalayabilir. Özellikle 2020 yılın rengi seçilen ultraviyole rengi ve gri ile yapılacak kombinler ortaya çok iyi bir iş çıkarmanızı sağlayacaktır. FULYA TANYOL