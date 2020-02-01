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trendine devam

Kova çanta trendine devam
Giriş Tarihi: 1.2.2020

çantalar yani bizim kova çantalar çok trend! Siz de bu çantalarla kombinlerinizi hareketlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz sezon trend olan kova çantalar, bu sezon da trend olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.

Bu çantaları her renk ve kumaşta görmek mümkün fakat sonbahar kış sezonunda deri ve süet olanlar daha çok tercih ediliyor. Kova çantalar, omuz çantası olarak kullanılıyor. Omuzdan yan şekilde takarak kullanıma uygun. Bucket çantaların pek çok olumlu özelliği var. Derinlikleri nedeniyle küçük kol çantalarına sığmayacak eşyalarınızı onlara koyabiliyorsunuz. Elde çok rahat taşıyabilmenin yanı sıra estetik görünümleri de cabası!

FULYA TANYOL

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