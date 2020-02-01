Küçük bir hata yangını körükler

Küçük ev yangınları her ne kadar müdahale edilebilir olsa da yanlış hamleler sonucunda kontrolden çıkabilir ve büyük hasarlara yol açabilir. Küçük ama hayat kurtaran bilgiler sayesinde can ve mal güvenliğinizi koruyabilirsiniz.
YANGIN ALARM SENSÖRLERİ
Çıkan veya çıkması muhtemel yangın durumlarında erken müdahale oldukça önemlidir. Dolayısıyla küçük ev yangınlarının önüne geçmek ve can güvenliğinizi sağlamak için evinizde çalışır vaziyette yangın alarm sensörleri bulundurun. Ayrıca bu sensörlerin bakımını düzenli periyodik aralıklarla yaptırın
YANGIN TÜPÜ TÜRÜ ÖNEMLİ
Küçük ev yangınlarını söndürmek için en bilinen ve en çok tercih edilen yöntem yangın tüpü kullanımıdır. Ancak bazı yangın tüplerinin yangını körüklediğini unutmayın. Köpüklü yangın tüplerinin kızartma tavalarından kaynaklanan yangınların söndürülmesinde, su bazlı yangın tüplerinin ise elektrikli cihazlardan kaynaklanan yangınların söndürülmesinde kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Dolayısıyla yangın tüpü satın alırken kullanım alanlarına yönelik bilgi sahibi olun. Ayrıca yangın tüpünü çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
EYLEM PLANI HAZIR OLMALI
Yangın durumlarında soğukkanlı olmak ve paniğe kapılmamak yangına karşı doğru hamleler yapmanızı sağlayacaktır. Dolayısıyla ani yangın durumlarına yönelik bir eylem ve tahliye planı hazırlayın. Bu tarz durumlarda önceliğin can güvenliğiniz olduğunu unutmayın. Ayrıca müdahale edemediğiniz yangın durumlarında hızlıca itfaiyeyi bilgilendirmeyi ihmal etmeyin.
KARBONAT VE TUZ ETKİSİ
Karbonat ve tuz, trans ve yemeklik yağlardan kaynaklanan yangınların söndürülmesinde etkili olan iki farklı üründür. Karbonat kullanımı yangın
oksijensiz bıraktığı ve karbondioksit yaydığı için küçük ev yangınlarının söndürülmesinde oldukça etkili ve tavsiye edilen bir yöntemdir
YANGIN EMNİYETİ BATTANİYESİ
Yangın emniyet battaniyesi genellikle mutfak veya elektrik aksamlarından kaynaklanan yangınların söndürülmesinde kullanılır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli husus ise satın alacağınız battaniyenin kalitesidir.
Küçük bir hata yangını körükler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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