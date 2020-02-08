Ortak tutkuları sanat

Aynı iş yerinde 4 farklı kadın. En büyük tutkuları resim... Artist Pandalar adlı grubun üyeleriresim yapmak isteyen köy çocuklarını da hayallerine kavuşturuyorlar.

İzmir'de aynı firmada çalışırken tanışan 4 kadın, sanat tutkuları etrafında birleşerek 3 yıl önce aynı atölyede yağlı boya resimler yapmaya başladı. İş ve özel hayatlarının yanında, akşamları atölyede buluşan kadınlar, 'Artist Panda' adı altında şimdiye kadar 15 farklı mekanda sergi açtı. Sosyal medya paylaşımları ve açtıkları sergilerin yanı sıra iş yerlerinde resim sanatına yönelik eğitimler de veren kadınlar, 2 yıldır Şanlıurfa'nın Başören İlkokulu'na resim malzemesi yardımı yapıyor.



'RESİM RUHUMU BESLİYOR'



33 yıllık Başören İlkokulu'nun bir sınıfını sanat atölyesine çeviren sınıf öğretmeni Aysel Ösüz ile iş birliği halinde çalışan kadınlar, gönderdikleri tablolar, boyalar, tuvaller ve fırçalarla her yıl birçok köy okulu öğrencisinin hayallerine ışık tutuyor. Tekstil firmasında proje yöneticiliği yapan Burcu Sipahi (32), "İş yaşantımın yüzde 50'si şehir dışında ve yurt dışında geçiyor. Yağlı boyadan önce ortaokulda ve lisede kara kalem çalışıyordum. Zaman içerisinde insan tutkularından uzaklaşıyor. 'Ruhumu besleyecek şey ne?' diye düşündüğümde resim olduğunu fark ettim. Evim, işim ve atölyenin yerleri birbirinden çok farklı ve uzaktı. İnsanlar genelde bir şeye başladıklarında mutlaka sonunu getirmeleri gerektiğini düşünüyor ama bu bir yanılgı. Ben başladım ve gittiği yere kadar şansımı denemeye karar verdim. Tutkunuz, emek verdiğiniz, yaptıkça kendinizi daha enerjik gördüğünüz bir hal alıyor. Birlikten de güç alarak, birbirimizi ateşledik. Bizim hedefimiz insanların hayatlarında geri plana attıkları, görmezden geldikleri tutkularını görmelerini sağlamaktı" dedi.

'ULAŞILABİLİR SANAT'



Evinin karşısındaki resim atölyesine giderek resim yapmaya başlayan Gizem Yanar (28), "Daha önce hiç resim yapmamıştım, fakat yaptıkça tutku haline geldi. Sabahtan akşama zaten işe gidiyordum, akşam 20.00'den 00.00'a kadar atölyede resim yapıyordum. Bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştığımızda çok az eser ortaya çıkıyordu. Dördümüz bir araya gelip daha fazla yağlı boya eser ortaya çıkarmaya başladık. Belli bir süre sonra bir kafe bize sosyal medyadan ulaşıp sergi açma önerisinde bulundu. 3 yıl önce ilk sergimizi açtık. Çok ilgi gördü, satış da yaptık. Yağlı boya tablolar çok pahalıya satılıyordu, biz 'ulaşılabilir sanat' mottosuyla daha uygun fiyatlar koyduk. İnsanlardan çok destek görüyoruz, nasıl zaman bulabildiğimize çok şaşırıyorlar. Fakat bizim amacımız da zaten bunun zor olmadığını göstermekti" diye konuştu.

HAYATIN ANLAMI ARTTI



Köy okulu kampanyasından bahseden Çağıl Alkaç (39), "Ufak çaplı bir kampanya başlattık, sadece tablo değil malzeme de gönderdik. Şirket içinde yardım topladık ve bu parayla malzeme satın aldık. Aysel öğretmen çocukların fotoğraflarını attığında hayatın daha yaşamaya değer olduğunu gördük. Sonrasında onunla irtibatımızı koparmadık. İleride daha da büyütmek istiyoruz. Artist Panda hayatımızda hep olsun istiyoruz. Çocuklara dokunmak, onlara atölye açmak istiyoruz. İleride kendimize özel atölyemiz olursa, her kesimden insana ulaşmak istiyoruz" dedi.