Şehzadeler diyarında bir Akdeniz sofrası

Ege ve Akdeniz mutfağının lezzetlerini en doğal halinde sunan Litany Restoran şık dekorasyonu ile Manisa ve İzmir’in gözdesi.

Bu hafta lezzet durağımız adını, ünlü Yunan müzisyen Mikis Teodorakis'in İngilizce ayin anlamına gelen albümünden alan Litany Restoran. Akdeniz mutfağının sunulduğu Litany şık bir akşam yemeği yemek için İzmir'e gitme eğiliminde olan Manisalılar için tasarlanmış. Güçlü menüsü, güler yüzlü ve müşteri memnuniyetini hedef alan hizmet anlayışıyla kısa zamanda Manisa'nın en beğenilen mekanlarından biri haline gelen Litany Restoran, 120 kişi oturma kapasiteli ve 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Binali Yılmaz ve Sanver Süzek ortaklığında kurulan Litany Restoran'da ortaklar 30 yıllık aşçılık ve işletmecilik deneyimlerini ve İzmir'de birlikte oluşturdukları lezzeti Manisa'ya taşımış. Litany şık dekorasyonu ve lezzetleri ile kısa sürede Manisalıların lezzet duraklarından birisi olmuş.

İZMİR'DE DE VAR



Muhteşem körfez manzarası, insanı dinlendiren ve huzur veren dekorasyonu, canlı müziği, özel lezzetleri ve servis kalitesiyle fark yaratan Manisa'dan sonra İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nin çatı katındaki yerinde de Litany Restoran A7 Şehir Kulübü olarak hizmet vermeye başladı. Ege ve Akdeniz lezzetlerinin sunulduğu Litany'nin menüsü, zengin başlangıçlar (özellikle bruschettası), pizza ve makarna çeşitleri, (özellikle el yapımı lazanya ve pesto soslu gnocchisi çok meşhur) et, tavuk ve balık menüleri ile de lezzet şöleni yaşatıyor.



'HER YEMEK BİR ŞÖLENDİR'



Tavuk menülerinde organik sertifikalı ürünler kullanan Litany'nin peynir soslu şnitzeli çok seviliyor. Ege zeytinyağlıları, dört peynirli pizza, deniz mahsullü risotto, çökertme, şnitzeller ve tiramisu öne çıkan ürünler. Diyet menüleri de oldukça iddialı ve bol çeşitli. Yediğimiz her şeyin sadesi, tazesi, doğalı ve yerelinin güzel olduğunu belirten Tepekule Catering&A7 Şehir Kulübü ortaklarından Sanver Süzek, "Biz yaşadığımız bu bölgenin; Ege ve Akdeniz'in kendine özgü sade ve doğal gıdalarının ve beslenme alışkanlıklarının önemine inanıyoruz. Sofralarımıza gelen her türlü yiyeceğin üretiminde emeği olan; Ayvalıklı zeytin üreticisinden, Foçalı balıkçıya, Manisalı üzüm üreticisinden, Aydınlı incir üreticisine kadar herkese şükran duyuyoruz. Toprağa ve üretime saygı göstermeden, lezzete ve güzel yemeklere ait bir kültürün var olamayacağına inanıyoruz" dedi. KATKISIZ VE

ÖZEL ÜRETİM



Litany Retoranı farklı kılan özellik ise hiçbir katkı maddesi kullanmadan et ve tavuk sularını kendilerinin üretiyor olması. Pizzalarda ise organik un ve doğal maya kullanıyorlar. Ekmekleri ekşi maya ile organik siyez ve karakılçık unundan yapılıyor. Lazanyalar da kendi üretimleri. Çünkü Litany Restoran'ın mottosu "iyi gıda herkesin hakkıdır." Litany Restoran'ın, gezginlerinin oylarıyla değerlendirme yapan, dünyaca ünlü seyahat ve yeme-içme uygulaması TripAdvisor'dan 2017-2018 ve 2019 yıllarına ait mükemmellik sertifikası var.



SON SÖZ; Giderek hızlanan yaşam temposunun belirlemeye ve hatta dikte etmeye çalıştığı standartların karşısında durarak, yemek yemenin doymaktan farklı bir süreç olduğunu konuklarına hissettirmeye çalışmak önemlidir. Bunu yaparken kaliteden doğallıktan asla vazgeçmeden, kullandığı malzemelerin birçoğu organik ve kendi üretimleri olunca lezzet, kalite ve başarı kaçınılmaz olur.