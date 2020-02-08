Sokağın yeni yıldızı eşofmanlar

2020 koleksiyonlarından çıkan en şaşırtıcı trend eşofman. Görünen o ki eşofman artık gardıroplarda pantolonlarla yan yana yer alacak. Eşofman takımlarıyla hem spor hem de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Kışın hem şık hem de rahat olmayı kim istemez. Üstelik bunu kombin yaratma zahmetine girmeden yapmaya ne dersiniz? İhtiyacınız olan sadece birkaç eşofman takımı. Eşofman takımları, sneakerlar ile spor stil yaratarak giyebileceğiniz gibi, tıpkı önerimizdeki gibi deri klasik çizmelerle de giyebilirsiniz. Oldukça havalı göründüğünü inkar edemezsiniz, değil mi? Farklı parçaları bir araya getirmekten, kombinlerinizde cesur olmaktan korkmayın.

FISTIK YEŞİLİ İLE DAHA ILIMLI KOMBİNLER

Alışılagelmiş soğuk kış renklerinden uzaklaşıp daha sakin ve daha ılımlı fıstık yeşiline üzerinizde yer ayırma vakti çoktan geldi. Birçok kişinin kış döneminde tercih etmeye cesaret edemediği fıstık yeşilini palto ve ceketlerinizle kombinleyerek farkınızı ispatlayın. Bu sezon açık pembelerle kombinleyebileceğiniz fıstık yeşili, yaz aylarında da karşımıza çıkacak. Gardırobunuza sezona uygun renkli kazaklar, sweatshirtler eklemek tarzınıza eğlence katacaktır. Bu sezonun trend renklerinden olan yeşil ve tonları ise ilk tercihleriniz arasında yer almalı!



Kış aylarının en ilginç trendiyle karşı karşıyayız! Beyaz eyeliner trendi karşımıza çıktığından beri deneyip denememek arasında gidip geliyoruz. Sonunuda içimizdeki renkli eyeliner makyaj trendi canavarına yenik düştük ve beyaz eyeliner trendini denedik. Ne yalan söyliyelim, biz beyaz eyeliner trendine bayıldık. Beyaz eyeliner trendinin en sevdiğimiz yanı ise gözleri olduğundan daha büyük ve aydınlık göstermesi oldu. Gözlerinin küçüklüğünden şikayetçiysen beyaz eyeliner trendinin hiç bitmemesini isteyeceksin.

Fulya TANYOL