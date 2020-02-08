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Uçan araba

Uçan araba
Giriş Tarihi: 8.2.2020
Bu yıl Viyana'da gerçekleştirilen öncüler festivalinde oldukça ilginç bir araç tanıtımı yapıldı. AeroMobil 3.0 adı verilen araç, normal arabalar gibi şehir trafiğinde hareket edebiliyor, bunun yanında uçabiliyor da. Havadayken 200 km hız yapabilen araç, havada 4 saat kalabiliyor. Araç yerdeyken 160 km hıza ulaşabiliyor. Geleceğin otomobili olarak adlandırılan araç, dolu bir depo ile 875 km gidebiliyor. AeroMobil 3.0, sürüş testlerinden başarıyla geçmiş durumda.
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