Anadolu kadını evlenme isteğini küpe ve çeyiz sandığı, sevdiğiyle yaşadığı mutluluğu yıldız, aşkı ying yang, aşkına duyduğu bağlılığı bukağı, sitemi sırt sırta dönük koç boynuzu, nazardan korunmayı pıtrak, göz, muska ve eli belinde motifleriyle anlatıyor.
Anadolu’nun sembolik dili motif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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