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Haberler > Cumartesi > Anadolu’nun sembolik dili motif

’nun sembolik dili motif

Anadolu’nun sembolik dili motif
Giriş Tarihi: 15.2.2020

Anadolu kadını evlenme isteğini küpe ve çeyiz sandığı, sevdiğiyle yaşadığı mutluluğu yıldız, aşkı ying yang, aşkına duyduğu bağlılığı bukağı, sitemi sırt sırta dönük koç boynuzu, nazardan korunmayı pıtrak, göz, muska ve eli belinde motifleriyle anlatıyor.

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