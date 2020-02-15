Foça’nın tarih kokan sokaklarında balık keyfi

Taş evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla bezeli caddelerde gezdikten sonra balığın ve deniz ürünlerinin en iyisini yemek için doğru adresi bulmak önemli.

Bu hafta lezzet durağımız her sokağı tarih kokan huzurlu ve bereketli bir tatil beldesi ve kasaba görünümünü hiç kaybetmeyen Arnavut kaldırımlı Ege'nin şirin tatil beldesi Foça... Taş evlerle kaplı nostaljik sokakları, balıkçı teknelerinin tablo gibi dizili olduğu sahili ile eski liman kentlerinden şirin balıkçı kasabası Foça. Kent antik çağda bir İyon yerleşimi olarak ortaya çıkmış. Adını da kendisini çevreleyen civardaki adaların açıklarında yaşayan foklardan almış eski adı ile Phokaia.

TARİH VE DOĞA

Bölgede yapılan kazılar, zamanın en önemli uygarlıklarının burayı devamlı olarak kullandığını gösteriyor. Koruma altına alınan Phokaia Antik Kenti de buradaki yapıların büyük bir kısmını oluşturuyor. Foça eski dokuyu korumayı başarmış nadir Ege kasabalarından biri, daha önceleri gezdiğimde keyif aldığım ve son zamanlarda keyfin yanı sıra huzur bulduğum bir yerden size bahsetmek istiyorum "Foça" Foça'nın her sokağında

balık kokusu duymak mümkün. Çünkü hemen hemen her sokakta bir balık lokantası mevcut. Ayrıca tarihi özelliklerini bozmadan doğup büyüdükleri evleri işletme haline getirmiş olan aileler var. Bu da güvenilir bir ortam sağlıyor.

42 YILLIK TECRÜBE

Balık restoranlarının en eskilerinden biri de Fokai Restoran. 1984 yılında Fokai Balık Restoran olarak kalenin kıyısında deniz kenarında faaliyetine başlamış. 2007 yılında

kale içindeki yeni yerinde açılmış. Sadık Başyiğit 42 yıldır bu sektörün içerisinde. Türkiye'nin ilk tatil köyü olan Kulüp MED'de başlamış. Sektörün her kademesinde görev yapmış. Değişik mekanlarda çalışmış. İşini sevgi ve tutku ile yapıyor. Yılların birikim ve tecrübesini şimdi oğlu ile birlikte değerlendiriyor.

OLMAZSA OLMAZ MEZELER

Fokai Restoran 100 kişi kapasiteli yaz kış açık bir mekan. Mistik farklı özel bir mekan kendisine ait özel müşterisi müdavimleri bulunmaktadır. Fokai Restoran'ın adı, müdavimlerinin tabiri ile Sadık Abinin yeri... Foça'da en usulünde pişmiş levreği, en diri ahtapot salatayı, deniz börülcesini Sadık Abi'de Fokai Restoran'da yersiniz. Servisi hızlı, fiyatları astronomik değil. Sadık abi dilinizden anlar, kendi yemeyeceği balığı önünüze çıkarmaz. Amfi tiyatronun hemen üstünde yer alan bu mekanda parmak yedirten mezeler ve balıklar yapılıyor. Taş avluda, yeşilliklerde boğulan mekan Foça'nın en keyifli mekanı.

HER ÇEŞİT BALIK VAR

Peki masanızda neler olmalı? Mezelerle başlayalım; acılı ezme olmazsa olmazımız . Deniz börülcesi, radika, fava, haydari, yoğur ezme o masadaki yerini almalı. Sonrasında bir karides güveç iyi gidecektir. Gelelim balıklarına. Bir kere günün balığını sorun önce. Balık fileto, balık buğulama, balık şiş gibi seçenekler de var. Deniz mahsulleri konusunda Foça oldukça zengin olduğu için bu bölgede balık yiyebileceğiniz birçok seçenek mevcuttur; fakat Fokai bu işi en iyi yapan mekanlardan biridir. Kalamar ve karidesin yanında her çeşit balığı bulabileceğiniz bu mekan akşam yemeği için en ideal mekanlardan biridir.

SON SÖZ; Hizmet sektörüne yıllarınızı verince, bir kültürü geleneği yaşatıyorsunuz. Bir işi, hayatınızı verecek kadar sevgi ile yapınca duayen oluyorsunuz. Bu sektörü de bu yıllarını, sevgisini, ömrünü verenler ayakta tutmaktadır. Fokai Restoran da böyle bir mekan. Kendisine uzun ömürler diliyor sektöre katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.