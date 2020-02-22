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73 bin liralık güzel

73 bin liralık güzel
Giriş Tarihi: 22.2.2020

Genel olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri, 1517 metre yüksekliğinde Spil Dağı Milli Parkı'nda karın altından kendini gösterdi. 120 çeşidin üstünde endemik bitkiye barındıran Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kardelenler fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar, kardelenleri fotoğraflamak için milli parka çıkıyor. Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmenin kardelenlere zarar vermenin cezası da 73 bin 747 lira. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde bu cezayı kesiyor.

NERMİN UÇTU

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