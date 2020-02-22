Geçmişinde casusluk olan hayvanlar

Kedi, arı, yunus, böcek hatta yarasa... Bilgi toplamak adına her türlü yolu deneme girişimi neticesinde, hayvanlar da bunun kurbanı olur ve sonuçta onlar da “casus” yapılır. Günümüzde ise casusluk teknolojiye emanet.

Tarih boyunca birçok devlet, kendisine rakip olarak gördüğü farklı devletlerden bilgi toplama işine girmiştir. Özellikle dünya savaşları gibi, tüm bir dünyanın gidişatını etkileyen büyük hadiselerde bu durumun dozu önemli derecede artar. Bilgi toplamak adına her türlü yolu deneme girişimi neticesinde hayvanlar da bunun kurbanı olur ve neticede onlar da "casus" yapılır. Peki hangi hayvanlar ne tür casusluklarda bulunmuştur?



RUS AJANI KEDİ

Kedilerle ilgili pek çok şey yazılıp çizilir; bir şeyi ancak istediği zaman yapması gibi. Bu kedi sahiplenenlerin de yakinen tanık olduğu bir durum. Hal böyle olunca kedilerin ne zaman bir şeyi yapıp yapmayacağı ya da nasıl davranacağının da tahmin edilmesi oldukça güçleşiyor. Belki bu mantıktan hareketle CIA'nin pek çok "saha araştırması"nda kediler kullanılmıştır. En bilineni ise 1960'lı yıllarda 14 milyon dolarlık bir proje ile CIA tarafından kedilerin üzerine dinleme cihazı yerleştirilmesi. Rus istihbaratına girerek çeşitli bilgiler edinmek amacıyla böyle bir girişim yapılır vaktiyle. ABD'deki Sovyet Rusya Büyükelçiliği önünde kedinin bir araba tarafından ezilmesiyle bu casusluk son bulur.



YARASA TİMİ

Karanlıkta çok iyi hareket eden, seslere oldukça hassas olan yarasalar da vaktiyle casusluk için seçilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir diş hekimi, 1 milyon yarasaya ufak yangın bombası yerleştirilmesi fikrini ortaya atar. Plansa şudur: yarasalar Japonya'da havaya bırakılacak ve burada birçok bölgeye yangın hasarı verecek. Birçok testin ardından uçakta yangın çıkması nedeniyle yarasalar casusluk kariyerine başlamadan veda eder.



MAYINCI YUNUSLAR

Hayvanlar alemindeki en "kullanışlı" casuslardan biri de yunus balıkları. Su altındaki mayınları tespit edebilmesi ve düşman yüzücüleri nakavt edebilmesi için eğitilen yunus balıklarını ABD ve Rusya doğrulamıştı. Yanı sıra, fok balıkları da aynı amaçla eğitilmiştir.



GERÇEK BÖCEKLER

The Defense Advanced Research Laboratory tarafından yürütülen "cyborg insects" adlı program dahilinde böcekler daha larvayken ajan ekipmanlarıyla donatılıyorlardı. Vücutlarına yerleştirilen bu ekipmanların, böcekler tam olgunlaştıklarında görünmez hale gelmesi, bu böceklerin mükemmel ajanlar olmasını sağlıyordu.



BOMBACI ARILAR



Bilim adamları tarafından araştırılan arıların son derece gelişmiş koku alma yeteneği olduğu keşfedildi. Bu keşiften sonra arılar, bomba saptama gibi Kedi, arı, yunus, böcek hatta yarasa... Bilgi toplamak adına her türlü yolu deneme girişimi neticesinde, hayvanlar da bunun kurbanı olur ve sonuçta onlar da "casus" yapılır. Günümüzde ise casusluk teknolojiye emanet görevlerde kullanılmaya başlandı.