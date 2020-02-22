Türkiye’nin parazit hafızası bu bankada

Manisa’daki bankada Türkiye’nin parazit hafızası bulunuyor. MCBÜ Parazitoloji Profesörü Dr. Ahmet Özbilgin ve ekibi, bu canlılara gözü gibi bakıyor.

Türkiye'nin tek, dünyanın dördüncü parazit Bankası Manisa'da. 3 bine yakın parazitin özel ortamlarda saklandığı bankada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliği ile dünyada 200 bin kişinin ölümüne neden olan 3 hastalık için yerli ve milli tanı kiti oluşturuldu. Markalaşma çalışmalarının yapıldığı parazit bankası sayesinde, üniversitedeki öğrencilerin eğitiminde ve hastanelerde bu tanı kitleri kullanılacak. Yurt dışından bir tane alınan tanı kitine ödenen ücret ile 200 tane tanı kiti yapılabiliyor.

BELGESELE KONU OLDU

MCBÜ Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Özbilgin, çalışma yapmak için parazit bulamayınca parazit biriktirmeye başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde içinde 3 bine yakın parazitin bulunduğu 'parazit bankası' ise 26 yıl önce kuruldu. Türkiye'nin ilk ve tek parazit bankası, dünyada da 6 parazit bankasında bir tanesi oldu. Binlerce parazitin bulunduğu banka hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışma yapanların ilgisini çekiyor. Bu özel banka, National Geographic belgesellerine de konu oldu. Parazit bankasıyla parazitlerin ilk günkü gibi orijinal haliyle saklanabildiğini ve parazitlerin DNA yapıları korunarak, hastalıkları oluşturan enzim ve salgıları bozulmadan saklandığını kaydeden Prof.Dr. Özbilgin, parazitlerin sıvı azot tankında eksi 196 derecede muhafaza edildiğini söyledi. Türkiye'nin parazit hafızasının bu bankada saklandığını kaydeden Prof. Dr. Özbilgin, "3 bine yakın parazitimiz var. Dünyada sayılı parazit bankası bulunuyor.





Prof. Dr. Ahmet Özbilgin

MİLYONLARCA İNSANI ÖLDÜRÜYOR

Fakat Türkiye'de bu parazit bankası tektir ve bir bakıma Türkiye'nin parazit hafızasını içermektedir. Bu parazitler özellikle bilimsel araştırmalarda ilaç, tanı kiti ve yeni etken maddelerin bulunmasıyla ilgili kitlerin yapımında bizlere kullanım alanı sunuyor. Parazitler sıva azot tankında çok uzun süre canlılıklarını koruyor. Parazitlere gözümüz gibi bakıyoruz diyebiliriz" diye konuştu. Uyku hastalığı, kalbi etkileyen chagas hastalığı ile şark çıbanı- dalak hastalığı teşhisinde kullanılabilecek 3 tanı kitiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özbilgin, "Leishmaniasis, uyku hastalığı ve kalbi etkileyen Chagas hastalığı dünyada yaklaşık 150 ülkede, 450 milyon insanın risk altında olduğu, 21 milyon insanı hasta etmekte olup, 200 bin insanın da ölümüne neden olmaktadır. Bu hastalıklardan leishmaniasis ülkemizde de görülürken, chages ve uyku hastalığı yurt dışından gelen turistlerde görülmektedir. Bu kit ülkemizdeki tüm sağlık personelinin bu hastalıkları tanıması için kullanılabilecek. Ayrıca sağlık kurumlarında, öğrenci eğitimlerinde, sağlık bakanlığı eğitimlerinde ve Türkiye Halk Sağlığı Dış Kalite Kontrol denetimlerinde bu kitlerden yararlanılacak" dedi. 3 tanı kitinin ardından özellikle sıtma hastalığı için tanı kiti oluşturmayı planladıklarını dile getiren Özbilgin, çalışmaların süreceğini ifade etti.

YERLİ VE MİLLİ TANI KİTİ

Prof. Dr. Özbilgin, parazit bankasının ilk ürünlerini oluşturarak markalaşma yolunda büyük bir adım attığını söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli atılımlarına destek vermeyi hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Özbilgin, "Bu kitler daha önce yurtdışından ithal ediliyordu. Ancak biz 200'de 1 oranında fiyata mal ettik. Bu maliyetin kazancı ülkemize girecektir. Daha sonrasında ise bankadaki parazitlerden yararlanarak parazit türlerinin sayısını artırarak kendi imkanlarımız ile geniş kitlelerin yararlanabileceği yeni setler ve kitler oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Özbilgin, yaptıkları 3 tanı kiti için faydalı ürün başvurusu yaptıklarını da açıkladı.

NERMİN UÇTU