‘Annemin terli kıyafetimi değiştirdiği yaştayım’

Magazin dünyasının popüler isimlerinden olan Maral Büyüksaraç, “Çok gencim, henüz ne yapmak istediğim konusunda kesin kararlarım yok. Yeni şeylere açığım. Yaşayıp göreceğim” dedi.

Maral Büyüksaraç... Güzel yüzü, yeteneği, hem sevimli, hem soğuk ve mesafeli. Ama magazinin en merak edilen kızlarından. Güzel kızlar spikerlik yapar kanısını bozuyor ve televizyoncuların tekliflerini reddediyor. Röportaj vermeyi hiç sevmiyor, kendisine soru sorulmasını da. Canlandırdığı Özgecan karakteriyle milyonlarca hayranı var. Ne Miss Turkey kraliçesi, ne de bir manken. Güzelliğinin yanında yeteneğiyle de şöhret basamaklarını hızla tırmananlardan.

SETE BEBEKKEN GİRDİ

İşadamı Mete Büyüksaraç'ın kızı olan Maral, Muğla'nın Datça ilçesinde doğdu. Annesi Alman asıllı piyanist. Daha bir yaşını doldurmadan 1996'da "Bizimkiler" dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. New York'taki EC dil okulunu bitirdi ve ayrıca Mannes Müzik Koleji'nde eğitim gördü. Kenter Tiyatrosu'nda oyunculuğa, Şerif Gören'in "Ay Büyürken Uyuyamam" filmindeki rolüyle de sinemaya adım attı. Bu filmdeki rolüyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Televizyon Ödülleri Gecesi'nde "Cahide Sonku Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü 15 yaşında Meral Okay'ın elinden aldı. Yine aynı rolüyle "Ortadoğu Teknik Üniversitesi Geleceğin ve Şimdinin En iyi Oyuncusu Ödülü'nü de Türkan Şoray'ın elinden aldı. Maral Büyüksaraç, hakkında merak edilenleri Yeni Asır için yanıtladı.

ANI YAŞIYORUM

Çok gençsiniz ama hayatınız hayli hareketli. Ne ifade ediyor size tüm olup bitenler? Evet, magazinin tozunu attırsam da günün sonunda annemin ve babamın sabah uyandığımda terlediğim için üstümü değiştirdiği yaştayım. Ata Koleji ikinci sınıfa gidiyorum. Sabaha doğru setten çıkıp, ertesi günü matematik sınavına giriyorum. Kimya dersinde zorlanıyorum. O yüzden çok fazla kafa yormuyorum, anı yaşıyorum. Ama bana hak verin, benim yaşımdaki herkes gibi hayatımda ne yapmak istediğimi bilemem. Yeni şeylere açığım, yaşayıp göreceğim. Kimya dersi aldım, çok iyi değilim ama annem de kimya mühendisi aynı zamanda, o yüzden belli olmaz belki ben de yaparım.

"Ailemin ünlü olduğunu hiç fark etmedim" diyorsunuz. Peki siz ünlü olduğunuzu ne zaman anladınız? Aslında mevzuyu 8 yaşında anlamıştım. Bir reklam filminin yüzü olmuştum sanırım, ondan özel ilgi gösteriyorlar demiştim daha doğrusu, gerçeği sonra anladım.

Aşkın tanımını nasıl yaparsınız? Bana göre aşk, sevginin en üst perdeden hissedilen hali. Her sevgi aşk olarak nitelendirilemez.

Çekici bulduğunuz erkeklerin ortak bir noktası var mı? Zeki ve esprili olmaları.

Yeni dizi projenizden bahsedin biraz da... Görüşmeler devam ediyor. Başrolünde olduğum aile gençlik türünde bir projeye başladık.

Seni en çok ağlatan film? Kaldırım Serçesi

Çantandan eksik etmediğin üç şey? Süt, elma, bisküvi

En çok kullandığın emoji? Civciv. Çünkü herkes bana civciv der.

Hiç aşık oldunuz mu? Aşk ne onu bile bilmiyorum. Berent Akdemir benim için özel biridir o kadar!



"Sosyal medyanın beni yönetmesine izin vermiyorum"

Sosyal medya çağında bu tavır zor olmuyor mu? Önemli olan anı yaşamak. Sosyal medya varken bu biraz zor tabii. Tüm zamanınızı başkalarının hayatına bakarak harcıyorsun ve bu çok anlamsız. Kendi hayatınıza odaklanın, sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Sosyal medyanın karakterime etki etmesine izin vermiyorum. Sosyal medyanın etkisine kapılmak kolay. Ama hayatımı yönetmesine izin vermiyorum ben.



ADEM ÜLKER