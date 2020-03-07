Binaların hikayelerini yeniden yazıyorlar

Bir Urfalı olarak İzmir’in tarihi binalarının yok olmasına göz yumamadıklarını söyleyen Enis İpek, “Biz elimizden geldiği kadarını kurtarmaya çalışıyoruz. Maddi kaynağı olan İzmirlilere de buradan çağrı yapıyoruz” dedi

Enis İpek, kardeşleri Edip İpek, Ercan İpek ve Erkan İpek ile birlikte Basmane'deki tarihi binaları kurtarmak için 20 yıldır mücadele ediyor. Basmanedeki tarihi binaları satın alarak onların restorasyonlarını yaptırarak kullanıma hazır hale getirdiğini anlatan Enis İpek, "Şu ana kadar 3 tane binayı kurtardım. Mal sahipleri, tarihi yapı olması dolayısı ile proje ücreti fazla olduğu ve uzun sürdüğü için bu işlerle fazla uğraşmak istemiyorlar. Bu nedenle binalar uzun yıllar atıl ve harabe olarak kalıyor. Bizler de bu binaları sahiplerinden satın alarak restorasyon yaptırıyoruz.

20 yıldır muhtarlık yaptığım Basmane'deki bu tarihi binaların göz göre göre yok olmasına benim gönlüm razı gelmedi. Kardeşlerimle konuşarak bu işe başladık. En son aldığımız Tarihi Lale Fırını'nın proje aşaması 4 yıl sürdü. Zorlu ve sabır isteyen bir iş olmasına rağmen tarihi binalara yeniden hayat vermenin mutluluğunu hiçbir şeye değişmem. Basmane'de bugün halen birçok tarihi bina yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu konuda girişimlerimiz sürecek. Bizim hedefimiz Basmane'deki tarihi binaları elimizden geldiğince yaşatmak. Biz 4 kardeşiz. Eşimize dostumuza da 'alın yapın' diye öneriyoruz. Biz Urfa'dan gelip İzmir'in tarihine sahip çıktık. İzmirdekiler de sahip çıksın" dedi. Enis İpek, yeniden hayat verdiği binaların öyküsünü şöyle anlatıyor...



İzmir'in ilk boyoz fırını Musevi müzesi olacak

Basmane Anafartalar Caddesi, 531 numaradaki, Musevilerin boyozu ilk çıkardığı tarihi Lale Fırını, uzun yıllardır harabe şekilde kurtarılmayı bekliyordu. Bu binanın öyküsü çok eski tarihlere dayanıyor. İzmir'de ilk boyoz fırını olarak bilinen Lale Fırını'nın olduğu binada en eski boyoz ustaları Avram usta, Hayim usta ve Yako usta üretim yapıyordu. Eski tapu kayıtlarına göre bina Yako ustanın kızı Sultane ve Hayim ustanın adına kayıtlıydı. Bunlar alt kattaki fırında boyoz üretip satıyor ve buradan elde ettikleri gelirle üst katta 4 ailenin geçimini sağlıyordu. Şu anda restorasyonu tamamlandı. Önümüzdeki günlerde üst katı Musevi müzesi olarak düşünüyoruz. Alt katı da yine aslına çevirerek boyoz imalatı yapılacak. Bu binayı yaşatmaya çalışacağız.





Fransızların evi kültür sanata hizmet edecek

Basmane 1309 sokak. 6 numaradaki binanın öyküsü de çok eski tarihlere dayanıyor. Bir zamanlar Levantenlerin yaşadığı Basmane'deki oteller bölgesindeki köşklerden birinde ise kardeş olan iki Fransız komutan yaşıyormuş. Aradan zaman geçince kardeşler tekrar Fransa'ya dönüyor. İki bina da uzun yıllar deri atölyesi olarak işletildikten sonra bu binayı mirasçılarından biz satın aldık. Daha sonra Konak Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu'ndan (KUDEP) rapor alarak restorasyonunu bitirdik. Belediyeden proje yapmak için izin aldık. Buraya da kültür sanat müzesi yapmak istiyoruz.





16 odalı İzmir Evi turistik hostel oldu

Basmane 945 sokak, 41 numaradaki Türk ailelerin yaşadığı 16 odalı binayı da restore ederek pansiyon olarak işletiyoruz. Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu Agora ören yerine yakın olan iki katlı İzmir Evi'ni, hostel olarak hizmet vermek üzere yeniden düzenledik. İçinde muhtarlık ofisinin de bulunduğu evdeki Fındık Pansiyon Hostel, kısa sürede gezgin turistlerin mekanı haline geldi. Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler, eski bir İzmir evinde kalmanın, bahçesinde kahvaltı yapmanın ve daha sonra da çevredeki tarihi zenginlikleri keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor. Hizmete açtığımız hostel yoğun ilgi görüyor. Tarihi zenginliklerle dolu Basmane semtinde böyle bir hizmete ihtiyaç vardı.

Tolga TEKİN