Kuru fasulyesi ile Izmir’i kendine çekiyor

Helva kıvamında pişen İspir fasulyesi, yanında tereyağlı pilavı ve ev yapımı turşusu ile Fasulye Tanesi, lezzet şöleni yaşatıyor. İş insanları ve bürokratlar, fasulye yemek için Gültepe’nin yolunu tutuyor

Gastronomi ufacık bir kenti dünyaca ünlü bir markaya çevirebilir. Bunun en önemli örneklerinden biri Napoli'dir pizzası ve makarnası ile dünyaca ünlü bir kent olmuştur. Bugünkü lezzet durağımız olan Fasulye Tanesi de şehrin ücra köşesinde olmasına rağmen iş insanlarını, vali ve kaymakamları bile kendine çekecek kadar lezzetiyle ün salmış bir mekan. İnsanları, yolunu bile bilmediği Gültepe-Toros'a getiren Fasulye Tanesi, bu bölgenin gelişmesine markalaşmasına büyük katkı sunuyor.

3 MASA İLE BAŞLADILAR

Enver Yılmaz... 20 yıl Sağlık Meslek Lisesi'nde aşçı olarak görev yaptıktan sonra emekli olunca 2006 yılında Gültepe- Toros'ta 3 masalık mütevazi salaş mekanını açmış. İlk açtığında kendisine hedef koymuş ve "Ben buraya İzmir'in bütün ilçelerinden müşteri getireceğim" demiş. Fasulye Tanesi markası İzmirliler tarafından bilinsin istemiş. O gün bu hayaline gülenler bugün gelinen noktayı görünce Enver beyin hayalinin, emeğinin, çabasının önünde saygı ile eğiliyor. Enver Yılmaz'ın eşi Rize Çayelili Hatice Yılmaz, Çayeli'ne gidince oradan fasulye getirip evde pişiriyormuş. Bu lezzeti herkes tatsın istemişler. İlk başlarda 3 yıl Hatice hanım yapmış daha sonra oğulları Orhan ve Muhlis Yılmaz'a vermiş kepçeyi. Şimdi lezzeti ve kaliteyi koruyarak işin ustalığını başarıyla yapıyorlar. Fasulye Tanesi bir aile işletmesi 3 masa olarak başlanan işletme, bugün 6 masa olarak devam ediyor. Salaş bir mekan, kendinizi burada evinizde gibi hissediyorsunuz.

Sezer ALTAN / Enver YILMAZ



HER MALZEME YÖRESİNDEN

Türk mutfağına 18. yüzyıldan sonra giren kuru fasulye her yörede ayrı bir yöntemle pişirilir. Fasulye Tanesi'nde helveli tarzda yapılıyor. Arama çok önemli. El marifeti ve aşkla yapılınca ortaya güzel şeyler çıkıyor. "Burayı özel yapan Nedir?"dediğinizi duyar gibiyim. Kuru fasulye İspir'den geliyor, tencerede suyu çekene kadar pişiriliyor. Sonuçta helvelenmiş, damakta mükemmel ötesi bir lezzet bırakan hale gelmiş oluyor, bunun yanında Trabzon tereyağı ile yapılmış pilav ve kavurması mükemmellik sınırlarını fazlasıyla zorluyor. Bu iki lezzete eşlik eden turşu ve salata ise tüm menüye ayrı bir bütünlük katıyor. Kapanışı fırında sütlaç ile yapıyorsunuz ki böyle özel bir aromayı daha önce hiç denememiştim. Ekmekleri bile ekşi maya, çavdar, kepekli, buğday kara fırın olmak üzere üç çeşit.



Son söz; İşinizi aşk ile sevgi ile yapınca ortaya değer kalite çıkmaktadır. İşin özünde müşteriye saygı duymak önemsemek bilinsin bilinmesin kullandığı her ürünün aynı kalitede olması önemlidir. Fasulye Tanesi yılların birikimi ile büyük emek çaba disiplin ile bu kaliteyi standardı yakalamıştır. Hiçbir pazarlama stratejisi uygulamadan sadece işini en iyisini sevgi ile yaparak marka olmuştur. Bu markanın korunup geliştirilerek bu lezzetlerin daha büyük kitleler tarafından bilinmesi tadılması gerekmektedir. Başta Enver bey olmak üzere bütün aileyi bu emeği çabasından dolayı kutluyorum.