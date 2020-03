Retroya selam: Tulum

Tulumlar bu bahar da her zaman olduğu gibi yine moda olmaya devam ediyor. Rahatlık ve şıklık arayanların değişmezleri arasında yer alan tulum, bu sezon retroyla ortalığı kasıp kavurmaya geliyor. Günlük şıklıktan sokak modasına kadar birbirinden farklı modellerini görmeye başladığımız tulumlar, gece kıyafetleri arasında da yerini almaya başladı... Eğer tek parça kıyafetleri seven biriyseniz mutlaka gardırobunuzda birkaç türü bulunması gereken tulumlar ile ilgili ilk olarak bilmeniz gereken bu sezın nelerin ön planda olduğudur. Baştan sona deriden oluşan modeller, üstü ve altı pileli bol döküm modeller ve kemerli tulumlar bu sezon ön planda olan modellerden.



Korona modası

Tüm dünya Corona Virüsü ile çalkalanırken, moda dünyası bu virüse karşı boş durmadı. Moda haftalarında tasarımcılar yepyeni stilleriyle karşımıza çıktı. Markalar, virüsten korunmak için takılan maskeler için yeni tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarında da bu maskelerden var. Fendi, Off White gibi markaların maske fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Korona virüsü moda haftalarının iptaline neden olsa da moda dünyasına dokunmayı da unutmuyor.





Bahara hazırlık: ÖRGÜLÜ SAÇLAR

2020 yazında klasik örgüler çoğalarak saçlarda daha domi-nant, daha güçlü bir duruş ser-giliyor ve güzellik portrelerine kimlik kazandırı-yorlar. Şimdilerde en çok dikkat çeken saç örgü-sü modelleriy-se balıksırtı... Hollanda ya da bir diğer adıyla ejder-ha örgü denilen ters sırayla örü-lenler ve halat örgüler en revaç-ta olanlardan. Örgü bazen asi bir hava, bazen masum bir güzellik, bazen de çok dişi bir görünüm katabilir. Yeter ki hangi örgü modelini nerede ve nasıl kullanacağımızı bilelim.



Fulya TANYOL