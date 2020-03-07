Sevdiginiz kadınlara bir güzellik yapma fırsatı

Özel günler sizin için özel insanları mutlu etme fırsatı sunar. Kadınlar Günü de sizi dünyaya getiren annenizi, hayatı paylaşan eşinizi, en çok sizi seven kızınızı mutlu etmenin tam zamanı...

Acı bir hikayenin ardından Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilen 8 Mart, sevdiğiniz kadınları onurlandırmak ve sevindirmek için iyi bir fırsat. Bu özel günde eşinize, annenize, arkadaşınıza SPA üyeliği hediye edebilir, sevdiklerinizin yıl boyu spor yapmasını, sağlıklı kalmasını; termal havuz, yoga, pilates, aqua gym dersleri gibi birçok faaliyete katılmasını sağlayabilirsiniz. Wyndham Grand İzmir Özdilek, bu özel günü sevdiklerinizle birlikte keyifli bir şekilde geçirmeniz için farklı seçenekler sunuyor.

Yaşamın stresinden uzaklaşıp rahatlamak isteyen sevdikleriniz için masajdan daha güzel bir armağan olamaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sunulan "Günlük Termal SPA Girişi" alternatifini seçerek gün boyu kapalı havuz, termal havuz, hamam, sauna gibi imkanlardan faydalanmanız da mümkün. SPA keyfi öncesinde zengin açık büfe kahvaltı almak isteyen misafirlere de "Günlük Termal SPA Girişi ve Kahvaltı Paketi" veya sadece kahvaltı alma imkanı, 16 Mart 2020 tarihine kadar çok özel fiyatlarla sunuluyor.