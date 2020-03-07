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Ünal Ersözlü’den “Yeryüzü Misafiri”
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Bugün gazeteci, şair, yazar Ünal Ersözlü'nün 'Karakarga Yayınevi'den çıkan 10. kitabı "Yeryüzü Misafiri"ne konuk olacağız. Hayatın manasını sorgulayan, hayatta misafir olduğumuzu, zamanın kıymetini bilmemiz gerektiğini anlatan "Yeryüzü Misafiri" bizi kendimizle farklı yolculuklara çıkarıyor, duygu dünyamıza derinlik katıyor. Ünal Ersözlü'nün büyük ilgi gören, günümüz insanının sevgiyle imtihanını anlattığı 'Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba' ve insanın kendisine kavuşmak için sürdürdüğü yolculuğu konu alan 'Tanrının Yaşam Klavuzu' kitaplarından sonra, yine aşkın, sanatın, felsefenin ve bütün bunların toplamıyla insanın öne çıktığı yeni çalışması Yeryüzü Misafiri enfes bir kitap.

SEZER ALTAN

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