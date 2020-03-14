Bahar rotalarını tam 12’den vurun

Her köşesi ayrı bir cennet olan ülkemizde hep aynı yerleri gezmekten sıkılanlar için farklı rotalar mevcut. Bu bahar bir değişiklik yapın, Ege’nin kıyıda köşede kalmış, az bilinen rotalarını gezme fırsatını kaçırmayın. İşte size pek bilinmeyen 12 rota...

ADATEPE SARIKIZ TEPESİ

Adatepe Köyü, Çanakkale Küçükkuyu'da gezerken, Zeus Altarı tabelasından 4 km içeri girdiğinizde kaşınıza çıkar. Kazdağları'nın yamacında, zeytinlikler arasında şirin bir köy Adatepe. Eskiden Türkler ve Rumlar barış içerisinde yaşarlarmış. Köyün hemen bitişiğinde, Edremit Körfezi'nin tüm ihtişamını gözler önüne seren Zeus Altarı yer alıyor. Efsaneye göre Zeus, Troya Savaşı'nı buradan yönetmiş.



ESKİ DATÇA

Muğla-Datça'dan 3 km önce sağda, Dadia işaretli bir sapak var. Onu takip ederseniz Eski Datça'nın büyüleyici güzelliği karşılar sizi. Küçük bir Akdeniz köyü Eski Datça. Ünlü şair Can Yücel, köyün en seçkin müdavimlerindenmiş. Hatta mezarı da köyün girişinde bulunuyor.





ARPAZ

Aydın Nazilli'nin 10 km güneyinde, anılarıyla baş başa yaşamaya çalışan bir köy Arpaz. Şimdilerde ismi Esenköy olarak geçiyor. Köyün girişinde Avrupa tarzında inşa edilmiş bir şato karşılıyor sizi. Şatonun hemen ardında bir Türk konağı bulunuyor. Geçmiş dönemlerde Nazilli'den Davas'a uzanan bir hükümetin merkezi olan Arpaz, bugünlerde tarihin gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.



SARIKIZ TEPESİ

Balıkesir Altınoluk'tan 18 km yürüyüş rotasıyla Sarıkız Tepesi'ne ulaşırsınız ve gördüğünüz güzellikler ağzınızı açık bırakır. Burası Kazdağları'nın en yüksek zirvesi; tam 1776 metre. Sarıkız Tepesi, Kazdağları'nın popüler güzellikleri olan Sütüven ve Hasanboğuldu şelalelerinin yanında adını pek duyuramamıştır.





PATRICIA

Ayvalık'ta bulunan Cunda Adası'nın arka tarafında, el değmemiş bir doğa harikası Patricia. Ormanlık ve zeytinliklerin çevrelediği Patricia, adanın kuzey ucunda yer alan iki köycüğün ortak adı aslında. Patricia, bir zamanlar Rumların yaşadığı ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş şirin bir Ege kasabası.



GEYRE

Geyre, Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunuyor. 7. yüzyıla kadar Aphrodisias Antik Kenti olarak bilinen Geyre, Anadolu halkının en eski yerleşim noktalarından biri. Türkiye'nin en güzel antik heykel koleksiyonlarından birine sahip olan Afrodisias Müzesi de burada bulunuyor.



ESKİ GÜLLÜBAHÇE

Aydın'ın Söke ilçesinden 18 km uzaklıkta olan Eski Güllübahçe, ilk görüşte aşkın tanımını yeniden yapıyor. Ege'nin belki de en güzel köy meydanına sahip olan Eski Güllübahçe, 40-45 yıl önce terk edilmiş.



KAPIKIRI

Muğla Milas'ta, Bafa Gölü'nün kıyısında büyüleyici bir köy Kapıkırı. Eskiden Herakleia Antik Kenti derlermiş buraya. Mehtap ışığı altında parlayan Kapıkırı, antik kentin harabeleriyle bir arada yaşıyor. Birbirinden ilginç mitolojik hikayeler duymaya hazır olun.



DOĞANBEY

Doğanbey Köyü, Aydın'ın Söke ilçesine 36 km mesafede, Samsun Dağı'nın güney yamacında bulunuyor. Sessiz, sakin yaşayan bir Rum köyü olan Doğanbey, yavaş yavaş keşfedilmeye başladı bile. Asıl ismi Domatia olan Doğanbey, Türkiye'nin ilginç noktalarından.