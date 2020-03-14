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Baharat renkleriyle bahar makyajı

Baharat renkleriyle bahar makyajı
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Bahar geldi, makyajınızda da baharın renklerini taşımaya ne dersiniz? Tarçın, köri, safran, biber gibi kokusuyla da etkili baharatların renklerini bir araya getirin. İster sade bir görünüm ister gece için abartılı bir göz makyajı olsun, baharatlı renklerle istediğiniz görüntüye ulaşabilirsiniz. Birbirini mükemmel bir şekilde tamamlayan renkleri ister tek tek isterseniz karıştırarak kullanabilir ve görünümünüzde heyecan verici bir etki yaratabilirsiniz.

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