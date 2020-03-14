Evde film salgını!

Korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Kalabalık ortamlardan uzak kalan insanlar sinema salonlarını da boşalttı. Film ihtiyacını evden giderenler için en iyi salgın filmlerini derledik.

Korona virüsü, hayatımızın her alanını etkiledi. Artık insanlar dışarı çıkmaktan, kalabalık ortamlara girmekten korkar oldu. Virüs, dijital platformlarda izlenen film tercihlerine de etki etti. Eve kapananlar için salgını anlatan en iyi filmleri derledik.



SALGIN (CONTAGİON)

Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gün içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde Çin'den yayılmaktadır. Medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışır. İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarma hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler.



CASSANDRA GEÇİDİ (CASSANDRA CROSSİNG)

25 Ekim günü öğleden sonra, Transcontinental Express, Cenova istasyonundan bin kadar yolcuyla hareket eder. Paris, Brüksel, Amsterdam, Kopenhag ve Stockholm güzergahını izleyecek olan trene ölümcül bir virüs taşıyan mahkum gizlice biner ve mikrobu trendeki yolculara bulaştırmaya başlar. Salgın yayılırken tek çare kalmıştır, ya tren yok edilecek ya da tüm vagonlara geçmeden acil bir önlem alınacaktır.



VEBA (CARRİERS)

Dünya çapında yayılmış olan bir virüs salgını nedeniyle tüm insanlarda bir korku vardır. Brian ve Danny adında iki kardeşin yanında, Brian'ın kız arkadaşı Bobby ve Danny'nin arkadaşı Kate ile beraber otomobille bu karmaşadan kurtulmaya ve hayatta kalmaya çalışan dört gencin yol boyunca başlarına gelenler anlatılıyor. Amaçları Brian ve Danny'nin çocukluklarını geçirdiği "Turtle Beach" adında bir sahile ulaşmak ve gerekirse hayatlarını orada kaybetmek isteyen gençler, zaman zaman vicdanlarını sorgulamak zorunda kalırlar.



28 GÜN SONRA (28 DAYS LATER)

Londra'daki bir araştırma merkezindeki denek maymunlarının, bir grup aktivist tarafından serbest bırakılması ile çevreye ölümcül bir virüs yayılır. Virüsten etkilenen kişiler 15 saniye sonra insani özelliklerinden çıkıp, cinayete eğilimli saldırgan yaratıklara dönüşür. Salgın patlak verdiğinde hastanede olan Jim, 28 gün baygın yattıktan sonra uyanır. Dışarıya çıktığı zaman tüm şehrin adeta bir hayalet şehir haline gelmiş olduğunu görür.



TEHDİT (OUTBREAK)

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı albay, Zaire'de ortaya çıkan çok ciddi ve ölümcül bir virüsü araştırmakla görevlendirilir. Araştırmaları sonucunda virüsün Amerika'ya da geldiğini tespit eder. Eğer önlem alınmazsa birkaç hafta içinde bütün Amerika'yı yok edebilecek kadar tehlikeli bir virüstür bu. Virüs uzmanı olan eski eşinin de yardımıyla California'da bir kasabada başlayan virüs salgınını kontrol altına almayı başarırlar.

Melih DEMİRTAŞ