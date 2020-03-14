Gece gece karnı acıkanlara özel

10 yıl önce sosyal medyada başlayan Gece Yiyen Adam macerası, Alaçatı’dan sonra Bostanlı’ya da taşındı. Klasik hamburgerden ötesini arayanlar bu mekanı tercih edebilir.

Alaçatı ve Bostanlı şubeleriyle hizmet veren yeni nesil hamburgerci Gece Yiyen Adam, Türk damak tadına uygun orijinal menüleriyle lezzet rüzgarı estiriyor. Gece Yiyen Adam'ın kurucusu olan ve uzun yıllar görsel sanatların farklı dallarında çalışan Özenç Uluz ile projeye yatırım desteği sağlayan, inşaat ve kafe sektöründe hizmet veren Ali Karagöz, yemek tutkuları sayesinde bu projeyi yaşama geçirdiklerini söyledi.

TWITTER'DE BAŞLADI

Gece Yiyen Adam markasının 10 yıl önce bir twitter hesabı olarak başladığını ve İzmir'de benzerine az rastlanan özgün mönüleriyle dikkat çektiklerini vurgulayan Uluz, "Gece yemek yemeyi çok seven biri olarak Gece Yiyen Adam adıyla twitter hesabı açtım. Daha sonra 4 yıl önce bir hamburgerci açma fikri doğdu" dedi. Klasik hamburger mantığından uzak çeşitlerin ilk günden beri ilgi gördüğünü kaydeden Özenç Uluz şöyle devam etti: "İnsanlar artık hamburger içindeki domates turşu marul üçlüsünden sıkıldı ve yeni lezzet arayışında. Gece Yiyen Adam'da kaşarlı patlıcanlı beğendili, pastırmalı hurmalı, hellim peynirli, közlenmiş biberli gibi farklı çeşitlerdeki hamburgerlerimizle lezzet patlaması yaşatıyoruz."





Türk damak tadına uygun mönüler oluşturduklarını söyleyen Özenç Uluz, "Hamburgerin yanı sıra sosisli sandviç ve tostlarımız da çok beğeniliyor" dedi.



'Ürünlerimizi kendimiz imal ediyoruz'

Amaçlarının ilk günden beri orijinal lezzetleri ortaya çıkarmak olduğunu söyleyen Uluz, "Bunda da başarılı olduk. Tüm ürünlerimizi ve soslarımızı özel tariflerle kendimiz imal ediyoruz. Herhangi bir katkı madesi kullanmıyoruz. Bütün ürünlerimiz taze olarak alınıyor ve hijyenik bir şekilde hazırlanıyor. Yeni lezzet sürprizleriyle konuklarımızı şaşırtmaya devam edeceğiz" dedi.