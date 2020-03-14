Gelin kuşağı geçim kaynağına dönüştü

Aydınlı kadın girişimci Hatice Asar, yeni evlenen genç kızların baba evinden çıkmadan önce beline bağladıkları kırmızı kuşaktan geçimini sağlıyor. Efeler ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Hatice Asar, evde çocuklarını büyüttüğü için dışarıda çalışma imkanı bulamadı. Evde boş durmamak için el iğnesi ile hobi olarak gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşak yapmaya başlayan Hatice Asar'ın yaptığı kuşağı yeni evlenen arkadaşına hediye etti. Unutulmaya yüz tutan gelin kuşağına talepler gelince hobisi mesleği haline gelen Asar, aldığı mikro kredi ile malzemelerini temin ettiği gelin kuşağının yanında nişan tepsisi süsleme, söz mendili, gelin çiçeği yaparak ailesine ekonomik yönden destek olmaya başladı.

KAZIM YÖRÜKCE