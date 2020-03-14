Izmirli modacıdan korona virüsü mesajı

Korona virüsü gösterdiği etki sebebiyle moda camiasının da ilk maddeleri arasında yerini aldı. İzmirli tasarımcı Zeynep Acar, ölümcül hastalığa dikkat çekmek amacıyla hem gelinlik hem de abiye kostüm için birer maske yaptı. Tüm dünyaya yayılan virüs sorununun çözülememesi üzerine birkaç hafta önce böyle bir çalışma içerisine girmeye karar verdiklerini açıklayan Zeynep Acar, "Biz modacılar sosyal, ekonomik ve siyasi olaylardan sürekli etkilendiğimiz için tasarımlarımız da bu sosyo-kültürel olayların etkisiyle ortaya çıkar. Bu virüs tüm hayatı olumsuz etkiledi. Yurtdışındaki moda sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Moda devleri Louis Vuitton, Fendi, Cristian Dior gibi markalar virüs nedeniyle ağır ekonomik kayıplar verdi. Biz de virüs için kullanılan maske ile haute-couture giysiyi tamamlayarak dünyayı ilgilendiren bu sosyal olayın üzüntüsünü ifade etmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

ERCAN AKGÜN