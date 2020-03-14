Paris’te podyuma çıkan tek Türk manken oldu

Yıllardır pek çok moda gösterisinde hem mankenlik hem de fotomodellik yapan Emre Aydın, yurtdışındaki tasarımcıların da dikkatini çekmeyi başardı. Genç model, geçtiğimiz günlerde Paris Fashion Week'te (Paris Moda Haftası) tek Türk erkek manken olarak podyuma çıktı. Ritz Paris Otel'de Fashion Week Studio Official tarafından düzenlenen organizasyona katılan Aydın, tasarımcı Christopher Korey'in koleksiyonlarını sergiledi.

ERCAN AKGÜN