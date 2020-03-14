Serin'in derin hikayesi

Rap müzik tutkunu ya da HipHop kültürüne aşina İzmirli gençler onu iyi tanıyor aslında. Serin'in (Karataş) hikayesi diğerlerinden çok farklı. O hayatının büyük kısmını sokaklarda geçirmiş ve şu anda yapmış olduğu müzik tarzıyla da sokaklarda tanışmış. Bugüne kadar 3 albümü yayınlanan Serin, İzmir'de pek çok konser vermiş bir müzisyen. Onun hikayesi diğerlerinden farklı dedim ya işte o hikaye karşınızda:



BABASINI KAYBETTİ

Serin, 1980 yılında Kadifekale'de doğdu. Bölgedeki evlerin kayma tehlikesi yüzünden evleri tahliye edildikten sonra Buca'ya taşındılar. Babasını 1994 yılında kalp yetmezliğinden kaybedince Serin'in hayatı da bambaşka bir yere kaydı. Babasının ölümü onu derinden etkiledi ve bu süreçte sokaklarla tanıştı.





SOKAKLARDA YAŞAM

Sokaklarda kalmaya başladığı dönemlerde HipHop kültürü ve breakdance ile tanışan Serin, bu müziği ve kültürü benimsemeyi seçti. Çünkü o yıllarda popüler olan bu kültür diğer insanlardan farklı görünmelerini sağlıyor, çevrenin de kendilerine gösterdiği ilgi hoşlarına gidiyordu. Tabii yorumlar her zaman olumlu olmuyordu, bazen eleştirildikleri de oluyordu ama eğer sokaktaysan kendine bir yol seçmen gerekiyordu. Uyuşturucudanve beladan uzak kalmanın tek yolu ise dans ve müzikti. Her şey 1998 yılına kadar iyi gitmişti onun için ancak o yıl bacağında ortaya çıkan bir rahatsızlık yüzünden dansa ara vermek zorunda kaldı ve mikrofonla tanıştı. Uzak kalmaya çalıştıkları 'Tehlike' arkadaşlarıyla oluşturduğu grubun adı olmuştu. O dönem gruptan çok sevdikleri arkadaşları Metin, Almanya'ya işçi olarak gitmeye karar verdi. Metin çalışmaya gittiği bu ülkede kötü işlere bulaşmış ve sonunda öldürülmüştü. Ve Serin'in, babasının ölümünün ardından yaşadığı ikinci dönüm noktası bu oldu.



VE MÜZİĞİ BIRAKTI

Sevdiği insanların teker teker ölmesi ve kötü geçen çocukluk dönemi Serin'in rap müziği bırakmasına neden oldu. Ancak müzikle olan ayrılığı uzun sürmedi. 2010 yılında Emre Deniz (KODES) ile ortak bir albüm yapmaya karar verdiler ve Serin rap müziğe yeniden döndü. Zaman zaman çıktığı konserler sayesinde geçinir olmuştu. Müzik yeniden hayatının bir parçasıydı. Aynı müzik tutkusunu paylaştıkları dostlarıyla farkında olmadan bir oluşum kurmuşlardı. Bu oluşumun adı ise 'Yakaza' oldu. Konserlerini Yakaza adı altında veriyor, Yakaza'ya bağlı solo çalışmalar yapıyordu. "Yakaza ile birçok başarılı iş yaptık ve günümüzde İzmir'in yıkılmaz kalesi haline getirebildik. İnsanların bizlere güvenmesi ile karşılıklı bağ kurduk" diyor Serin.



İLK KLİBİ YAYINLANDI

Bu yıl 24 Şubat'ta ise DMC etiketiyle 'Depresif Sanatçı' isimli albümünü çıkardı. Albümün ilk klibi 'Çile'nin yayınlandığını söyleyen Serin, "Albüm için toplamda 4 video klip hazırladık ve bu sene içerisinde diğerleri de yayınlanacak" dedi. Müziğinde neyi mi anlatıyor Serin'in; sadece sokakları... Ve şöyle diyor: "Ben rap müzik yaparken yazmış olduğum sözler ile aslında yaşadıklarımı anlatıyorum. Anlatmak istediğim her şeyi müzik ile anlatabiliyorum. Benim hayatımda acıların yeri çok daha fazla. Bu acılarımı rap ile dışa vurabiliyorum. Mikrofon benim en büyük arkadaşım ve dostum."



'Doğum günümde yeni albüm çıkıyor'

Serin, "İçerisinde rap müziğin en sevilen isimlerinin de bulunduğu bir albüm hazırlıyorum ve bunu doğum günüm olan 12 Temmuz tarihinde yayınlayacağım. Tabii konserlerim de devam ediyor" dedi.



Fenomen Saniye Anne'nin oğlu

Serin'in, 2015 yılında kansere yakalanan ağabeyi bir bacağı kesilince çalışamaz oldu. Ağabeyi depresyona girmişti. Maddi durumları çok kötüydü ve yaşlı annesi ile bir çare aramaya başladılar 'nasıl para kazanabiliriz' diye. Serin ile ağabeyi, Saniye Anne için bir youtube kanalı açtılar ve evde yaptığı yemekleri çekmeye başladılar. O süreci şöyle anlatıyor Serin: "Çektikleri videoları youtube'a yüklüyorlardı. Annem kısa zamanda tanınmaya ve internetten para kazanmaya başladı. Şimdilerde annem çok popüler bir kadın."



Hacer ÖNOĞLU ÜLGER