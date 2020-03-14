Tropikal zamana geçiş

Yaz aylarında enerji verecek, renkli ve eğlenceli tropik desenler modası herkesi sevindirecek. Bu sezon desenler kaçınılmaz son gibi. Herkesin dolabında desenli ürünler mutlaka olacaktır. Bu sezon ise tropikal desenler yaz aylarında enerji kaynağı olacak. Tropikal desenler zaten yazı simgeler. Tropikal desenleri görünce yaz mevsiminin geldiğini anlamamak mümkün değil. Yaz aylarında görüyoruzki moda dünyası tropikal desenlerle dolmuş durumda.



Yeleklerimizi kuşanalım

Bu yılın trendi, Kate Moss'un en sık kullandığı parçalardan biri: Yelekler! İster takım-la, ister elbiselerle ya da tek olarak kullanın. Alexa Chung, Diane Kruger ve Olivia Palermo gibi isimlerde sıkça gör-düğümüz bu trend; kullanım rahatlığıy-la da kalbimi-zi çalıyor. Daha detaylı bir görü-nüm için gömleklerle kullanın. Eğlenceli bir dokunuş içinse etek ve renkli botları kul-lanın. Sezonun öne çıkan ve dolabınızda joker görevi göre-cek yelekleri Zara ve benzeri markalarda bulabilirsiniz.



Zincirler çantalarda etkisini gösteriyor

Kalın zincirler, takı trendlerine domine ederken bu sefer de çantalara yayıldı! Defilelerde ve sokak modasında gördüğümüz kalın ve oversized zincirler, çanta detaylarında görülüyor. Saplarda veya çanta uçlarını süsleyen zincirler, hem takı hem de çanta yerine geçiyor. Özellikle Bottega Venetta ile başlayan bu moda tüm yaz ayı boyunca karşımıza çıkacak. O zaman bu yaz zincirli bir çanta almanın tam sırası!



Fulya TANYOL