Üniversiteli Ezgi’den su kabağı tasarımları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi son sınıf öğrencisi Ezgi Deniz Balta, su kabağından el yapımı lambalar, mumluklar ve ahşap tasarımlar ortaya çıkarıyor.

SERGİLEMEK İSTİYOR

Yaptıkları birbirinden güzel eserleri sergilemek istediğini kaydeden Balta, "Genelde abajur, lamba ya da mumluk isterseniz vazo tarzı şeyler yapıyorum. Bunları yaptıktan sonra satıyorum. Şu ana çok fazla kitleye ulaşamadım. Ulaşırsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Yakın çevremizden talepler geldi. Yaptığım çalışmaları sosyal medya hesabımızda paylaşıyoruz. Halk pazarı tarzı yerler kurulduğunda ürettiklerimi sergilemek istiyorum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK