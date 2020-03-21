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Haberler Cumartesi Dolap detoksu ile yenilenin

Dolap detoksu ile yenilenin

Dolap detoksu ile yenilenin
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Kadınların pek çok ortak sorunu vardır ama bizce en büyük sorunumuz "giyecek hiçbir şeyim yok" konusu. Gerçekten tıka basa dolu olan dolaplarımızda giyecek bir şeyin olmaması mümkün olabilir mi? O zaman dolap detoxu dediğimiz, dolabınızı düzene sokarak tüm sorunları çözmüş oluyorsunuz. Gardrop detoksunda giysilerinizi ayırırken kendinize sormanız gereken 2 soru var. Bunlardan ilki ve en önemlisi "Bu giysinin içinde kendimi nasıl hissediyorum?" Cevabınız, güzel, keyifli, enerjik gibi pozitifse bir kenara ayırın. Gelelim ikinci soruya. "Bu giysiyi en son ne zaman giydim/ ne sıklıkta giyiyorum?" Kıyafetlerinizi ne sıklıkta giydiğiniz önemlidir. Son 1 yılda giymediyseniz, büyük ihtimalle önümüzdeki bir yıl içinde de giymeyeceksiniz. Bu tür parçaları da bir kenara, bağışlanmak üzere ayırabilirsiniz.

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