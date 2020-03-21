Eski enginara yeni yorum

Tarihin eski çağlarından beri bilinen enginar, eski Yunan ve Romalılar dönemlerinden kalan sütun başlıklarında motif, antik Mısır'da kurban ve doğurganlık sembolleri olarak kullanılmış ve kral sofralarındaki özel yemekler arasında yer almıştır. Bununla beraber, çok eski çağlarda enginar yaprakları çeşitli hastalıkların tedavisinde bitkisel ilaç olarak da kullanılmış ve hala da kullanılmaktadır.

İZMİR ÇOK ŞANSLI

Çiçek ve çiçek tablası sebze olarak tüketilen, çok yıllık, başlarından ve yapraklarından çeşitli şekillerde faydalanılan enginar en çok Akdeniz ülkelerinde üretilir. İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İsrail, ABD, Arjantin ve Mısır en çok enginar üreten ülkelerdir. Enginar deyince akıllara ilk gelen kent olan İzmir, bu sebzenin en çok tüketildiği ve en çok çeşidinin yapıldığı şehir. Bu yüzdendir ki biz İzmirliler şanslı alarak kabul ediliriz.

DONDURMASI DA VAR

Karaciğer dostu, her derde deva, şık sofraların mucizevi sebzesi enginar, ağzının tadını bilenler ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için Mövenpick Otel Margaux Restaurant'ın Başaşçısı Murat Yıldız ve ekibi tarafından yeniden yorumlandı. Enginarı dolma, zeytinyağlı yemek ve hatta reçel olarak yedik ama dondurmasını çorbasını, hatta deniz tarağı ve levrekle uyumlu bir akşam yemeği olarak tatmak isterseniz 29 Mart'a kadar süreniz var. Ege'nin lezzetli sebzesi enginar, Mart sonuna kadar her gün öğle ve akşam yemeklerinde Margaux Restaurant'ta damaklarda unutulmayacak tatlar bırakmaya hazırlanıyor.